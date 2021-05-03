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«Октоберфест» не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса

Газета.Ru
53 минуты назад
В Германии отменили пивной фестиваль «Октоберфест» из-за пандемии коронавируса, сообщает BR24.
"Октоберфест" отменили второй год подряд
Фото: Karl-Josef HildenbrandKarl-Josef Hildenbrand
Решение было принято в ходе встречи премьер-министра Баварии и бургомистра Мюнхена. Премьер отметил, что помимо «Октоберфеста» в регионе отменят и другие крупные мероприятия.
Пивной фестиваль должен был состояться в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября.
Из-за пандемии «Октоберфест» отменяется второй год подряд.
Ежегодно в фестивале участвуют около шести миллионов человек со всего мира.
В мире,Бавария,Германия,
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