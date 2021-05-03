"Плакать нужно": украинцы о фашистском марше в Киеве

Жители Киева рассказали, что думают о марше в честь дивизии СС "Галичина" в центре города, передает "Страна.ua".

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"Печально очень. Сугубо отрицательно. Плакать нужно. Поддерживают такие марши не наши люди», — сказал один из киевлян.

По его мнению, в данной акции приняли участие потомки служивших в СС "Галичина" либо «недальновидные люди какие-то, с узким интеллектом, с перевернутым мышлением».

Другой житель Киева рассказал, что его бабушка и дедушка были участниками ВОВ.

«Тогда у нас страна была одна — Советский союз», — отметил он, добавив, что СС "Галичина" была с другой стороны баррикад.



"Мне не нравятся выступления этих ребят — западенцев", — заявила еще одна жительница украинской столицы.

Другая считает, что участники марша заслуживают того, чтобы их судили по всей строгости закона.

Прозвучало также мнение, что «это мерзавцы и бандиты. Порядочные люди не могут таких людей героизировать!".

28 апреля в Киеве прошел марш в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». В акции приняли участие около ста радикалов.