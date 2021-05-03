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Турецкий политик объяснил, почему Эрдоган должен признать Крым российским

News.ru
53 минуты назад
Крымский народ сам сделал свой выбор в присоединении к России, поэтому Турции необходимо признать полуостров российским. Президент Тайи Эрдоган должен сделать это ради противодействия НАТО, заявил Lenta.ru лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.
И мы, как Турция, должны уважать их [жителей полуострова] выбор. Крым никогда не вернётся к Украине, — пояснил политик.
По его словам, желание президента Украины Владимира Зеленского обострить ситуацию в отношениях с Россией рассчитано на то, чтобы силы НАТО разместились в Чёрном море, что совершенно не на руку Анкаре.
Перинчек добавил, что Турции не стоит забывать о том, что Украина в каждом вопросе выступает на одной стороне с США. Зеленский, по его мнению, делает большую ошибку, доверяясь Западу. Вашингтон «использует Украину и Грецию как своих марионеток».
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил позицию Анкары, которая не признаёт «аннексию Россией Крыма».
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в свою очередь отмечал, что турецкая сторона не поддерживает ни одну сторону в кризисе отношений между Россией и Украиной. Однако государство готово оказать поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.
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