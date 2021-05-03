Перинчек добавил, что Турции не стоит забывать о том, что Украина в каждом вопросе выступает на одной стороне с США. Зеленский, по его мнению, делает большую ошибку, доверяясь Западу. Вашингтон «использует Украину и Грецию как своих марионеток».