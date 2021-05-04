Блинкен опроверг уход США из Афганистана

«Несмотря на вывод своих сил из Афганистана, мы не уходим, мы не отсоединяемся. Мы намерены очень активно действовать в дипломатическом плане, пытаясь продвинуть вперед переговоры о политическом урегулировании между правительством Афганистана и [движением] «Талибан» и другими ключевыми сторонами. Мы намерены сохранять содействие Афганистану, в том числе в целях развития, а также экономическое, гуманитарное, и нашу поддержку сил безопасности Афганистана», – приводит слова главы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.