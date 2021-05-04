Блинкен опроверг уход США из Афганистана

Кроме того, он предупредил, что Соединенные Штаты собираются решительно отвечать в случае нападений боевиков в Афганистане на выводимые войска. «Мы очень ясно дали понять, что, выводя силы из Афганистана, мы будем их защищать. И, если они подвергнутся нападению, то мы в ответ предпримем решительные действия», – подчеркнул Блинкен.