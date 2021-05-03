Еврокомиссия рекомендовала разрешить въезд в ЕС некоторым туристам

В заявлении европейского органа, в частности, предлагается не только разрешить въезд в Евросоюз гражданам стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, но и лицам, прошедшим все этапы вакцинации. При этом послабление ограничений будет распространяться только на тех, кто привился разрешенной в ЕС вакциной.