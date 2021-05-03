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Еврокомиссия рекомендовала разрешить въезд в ЕС некоторым туристам

Елена Прошина
29 минут назад
Еврокомиссия впервые с начала пандемии коронавируса рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранных туристов, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.
Еврокомиссия рекомендовала разрешить въезд в ЕС некоторым туристам
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
В заявлении европейского органа, в частности, предлагается не только разрешить въезд в Евросоюз гражданам стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, но и лицам, прошедшим все этапы вакцинации. При этом послабление ограничений будет распространяться только на тех, кто привился разрешенной в ЕС вакциной.
«Разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях», — цитирует ТАСС сообщение Еврокомиссии.
В то же время, каждой европейской стране будет позволено установить собственный порядок пересечения границ. В Еврокомиссии готовы лишь дать рекомендации по этому вопросу.
В мире,ВОЗ,Еврокомиссия,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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