Еврокомиссия рекомендовала разрешить въезд в ЕС некоторым туристам

Еврокомиссия впервые с начала пандемии коронавируса рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранных туристов, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.
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В заявлении европейского органа, в частности, предлагается не только разрешить въезд в Евросоюз гражданам стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, но и лицам, прошедшим все этапы вакцинации. При этом послабление ограничений будет распространяться только на тех, кто привился разрешенной в ЕС вакциной.
«Разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях», — цитирует ТАСС сообщение Еврокомиссии.
В то же время, каждой европейской стране будет позволено установить собственный порядок пересечения границ. В Еврокомиссии готовы лишь дать рекомендации по этому вопросу.