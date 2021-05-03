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На выборы президента Сирии пойдут Асад и 2 других кандидата

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Кандидатами в президенты Сирии стали три претендента, которые набрали необходимое количество голосов депутатов. В числе претендентов на пост действующий президент Башар Асад, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу высшего конституционного суда САР Мохаммада Ляхама.
На выборы президента Сирии пойдут три кандидата
Фото: SANA/ReutersSANA/Reuters
«Конституционный суд в первом заявлении принял имена трех кандидатов: Абдаллах Саллюм Абдаллах, Башар Хафез Асад и Махмуд Ахмад Мерии», — сообщил Ляхам в ходе пресс-конференции.
Планируется, что в течение трех дней конституционный суд Сирии примет все запросы на апелляцию от кандидатов, которые не согласны с решением о регистрации.
В соответствии с конституцией Сирии, парламент принимал заявки кандидатов на протяжении 10 дней после того, как объявили о начале предвыборной кампании. Поучаствовать в кампании смогут только граждане, которых поддержали не менее 35 депутатов.
Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов. Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. Впервые Башар Асад избран на пост главы государства в 2000 году.
Ранее президент Сирии издал указ о всеобщей амнистии.
В мире,Махмуд Ахмад,Башар Асад,РИА Новости,Сирийская Арабская Республика,
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