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Непал прекращает авиаперелеты. Россиянам порекомендовали покинуть страну

ТАССиещё 1
49 минут назад
Правительство Непала полностью приостановило с 3 мая все внутренние авиаперелеты и сообщило о прекращении международного авиасообщения с 6 мая. Как сообщил в понедельник по телефону корреспонденту ТАСС посол России в Непале Алексей Новиков, дипмиссия обращается к россиянам с просьбой перенести поездки в это гималайское государство на более позднее время, а также рекомендует тем гражданам РФ, кто уже находится в Непале, вернуться в Россию.
Россиян призвали покинуть Непал
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелеты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелеты в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Больницы в Непале испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов", - сказал Новиков.
Он добавил, что посольство настоятельно рекомендует всем находящимся в Непале российским гражданам вылететь домой за остающиеся несколько дней.
"Мы обращаемся к российским гражданам с просьбой как можно скорее покинуть пределы этой страны на фоне резко ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул глава российского дипломатического представительства. Он отметил, что сроки, на которые приостановлены полеты, пока не объявлены.
В мире,Алексей Новиков,ИТАР-ТАСС,Россия,Непал,
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