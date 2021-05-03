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Пашинян и его супруга привились от коронавируса

RT на русскомиещё 2
1 час назад
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Пашинян и его супруга сделали прививку от коронавируса
Фото: ReutersReuters
Об этом Пашинян сообщил в своём Facebook.
«Сегодня мы с Анной получили прививку, чтобы защититься от коронавируса», — заявил Пашинян.
Он призвал армянских граждан активно проходить вакцинацию.
В марте Минздрав Армении сообщил о начале вакцинации медицинских работников страны российской вакциной от коронавируса «Cпутник V».
В мире,Никол Пашинян,Минздрав РФ,Армения,
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