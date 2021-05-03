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В Швеции захотели принять меры против России в знак солидарности с Чехией

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Депутат шведского парламента Ханс Валльмарк обратился к министру иностранных дел страны Анн Линде с вопросом о принятии мер в отношении сотрудников российского посольства в знак солидарности с Чехией. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения парламентария.
В Швеции призвали выслать российских послов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Валльмарк напомнил, что Прага считает уместной высылку из стран Европейского союза и Североатлантического альянса "выявленных тайных сотрудников российских спецслужб" в рамках акции солидарности. При этом депутат назвал "сдержанной" реакцию Стокгольма на заявления Чехии.
"Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства", – отметил парламентарий.
Он обратился к главе МИД страны с вопросом о том, каким образом власти намерены удовлетворить просьбу чешской стороны о мерах против России.
17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.
Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.
В мире,НАТО,МИД,ЕС,Россия,Чешская Республика,Швеция,Прага,
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