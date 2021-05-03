Врач назвал американцев "лузерами" в борьбе с COVID

Украинский врач — терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова
поделилась собственной оценкой успешности разных стран мира в борьбе с коронавирусом. По её словам, сейчас ругают очень многих политиков: и британского премьера Бориса Джонсона
и экс-президента США Дональда Трампа
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Фото: Ковидный госпиталь в штате Массачусетс, СШАКовидный госпиталь в штате Массачусетс, США
Однако кто хуже всех справлялся с пандемией, так это США. Она считает, что «ведущая, очень богатая и развитая страна стала лузером в этой борьбе».
Британцы, причём не только рядовые граждане, но и врачи, и учёные, ругают за неадекватное реагирование премьера Бориса Джонсона, который сам едва не умер от этого вируса. Американцы обвиняют Трампа. В общем, кейс Америки очень показателен: страна стала лузером в борьбе с Covid-19, — признаёт Амосова.
По словам эксперта, победителями можно считать Китай, Сингапур, Японию, Австралию, Новую Зеландию и Филиппины — там мало тех, кто заболел, и мало смертей.
Она также пишет в ответ читателям издания «Главред», что «если даже американцы и британцы не смогли отреагировать на эпидемию должным образом», то украинцам не стоило даже ожидать, что это адекватный ответ вирусу даст киевская власть.
По словам Амосовой, в стране «серьёзный фейл» с вакцинами, но, как могла страна «третьего мира» получить вакцину одновременно с ведущими странами, задаётся она справедливым вопросом.
Как ранее писал NEWS.ru, врач и телеведущий Евгений Комаровский
выступил на сессии Харьковского горсовета, где рассказал об истинной ситуации в городе с коронавирусом. Он призвал местных чиновников помнить о том, что при отключении электроснабжения одного или нескольких районов области, от коронавируса могут погибнуть десятки людей, которые сейчас лежат дома под кислородом.