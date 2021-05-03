Врач назвал американцев "лузерами" в борьбе с COVID

Фото: Ковидный госпиталь в штате Массачусетс, США Ковидный госпиталь в штате Массачусетс, США

Однако кто хуже всех справлялся с пандемией, так это США. Она считает, что «ведущая, очень богатая и развитая страна стала лузером в этой борьбе».

Британцы, причём не только рядовые граждане, но и врачи, и учёные, ругают за неадекватное реагирование премьера Бориса Джонсона, который сам едва не умер от этого вируса. Американцы обвиняют Трампа. В общем, кейс Америки очень показателен: страна стала лузером в борьбе с Covid-19, — признаёт Амосова.

По словам эксперта, победителями можно считать Китай, Сингапур, Японию, Австралию, Новую Зеландию и Филиппины — там мало тех, кто заболел, и мало смертей.

Она также пишет в ответ читателям издания «Главред», что «если даже американцы и британцы не смогли отреагировать на эпидемию должным образом», то украинцам не стоило даже ожидать, что это адекватный ответ вирусу даст киевская власть.

По словам Амосовой, в стране «серьёзный фейл» с вакцинами, но, как могла страна «третьего мира» получить вакцину одновременно с ведущими странами, задаётся она справедливым вопросом.