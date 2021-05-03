Социологи из США перепутали российских и французских военных

Фотографией российских солдат из почётного караула Преображенского полка проиллюстрировал опрос об отношении французов к письму военных об опасности гражданской войны Центр социальных исследований Harris.

Фото: harris-interactive.fr harris-interactive.fr

Изображение располагается на главной странице французской версии сайта с 29 апреля, с момента публикации статьи.

Эта же фотография иллюстрирует в Интернете материалы о 154-м отдельном комендантском Преображенском полке.

Согласно данным опроса центра, подписантов письма поддерживают 58% респондентов.

По мнению участников опроса, законы Французской Республики действуют не на всей территории государства — так полагают 86% респондентов. Ещё 84% считают, что в стране вырос уровень насилия.

Точку зрения о том, что борьба с расизмом в итоге привела к противоположному результату, поддерживают 74% опрошенных. 73% убеждены, что всё это ведёт к расколу в обществе.

Кроме того, 49% не против вмешательства армии без приказа для обеспечения порядка и безопасности в стране.

На этой неделе в издании Valeurs actuelles было опубликовано открытое письмо 20 французских генералов в отставке, которые призвали Макрона «защитить патриотизм». Как заявили военные, в настоящее время происходит распад страны, который осуществляется через определённый антирасизм. Целью этого военные видят создание на национальной территории Франции «трудностей и ненависти между сообществами». Офицеры отмечают: говоря о расизме и деколониальных теориях, их авторы «хотят расовой войны».