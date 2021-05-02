«Дорога россиянам не закрыта»: в Чехии рассказали о пути «Росатома»

По ее мнению, в случае откладывания этого вопроса до парламентских выборов новое правительство «может уничтожить нынешнее политическое единение» насчет того, кого призывать к участию.

Ранее стало известно, что «Росатом» исключат из числа кандидатов на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии. Поводом для этого стало выяснение обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в районе деревни Врбетицы в 2014 году.