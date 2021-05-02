«Дорога россиянам не закрыта»: в Чехии рассказали о пути «Росатома»

Глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии (ГУЯР) Дана Драбова рассказала, что путь для российской госкорпорации «Росатом» в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» лишь «полуприкрыт» на нынешнем этапе подготовки. Ее слова передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что «Росатом» исключат из числа кандидатов на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии. Поводом для этого стало выяснение обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в районе деревни Врбетицы в 2014 году.