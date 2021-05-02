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Глава МИД извинился за высказывания о Сулеймани и России

Газета.Ru
1 час назад
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф принес извинения за свои высказывания о генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, о которых общественность узнала из-за утечки записи разговора министра с иранским экономистом Саидом Лилязом. Об этом сообщает агентство Mehr.
Глава МИД Ирана извинился за высказывания о Сулеймани и России
Фото: ReutersReuters
Дипломат подчеркнул, что его слова "ни на толику не умаляют величия" Сулеймани и "незаменимую роль" этого генерала "в восстановлении безопасности в Иране, регионе и мире".
Зариф в своем Instagram выразил надежду, что иранский народ, все почитатели Сулеймани, а также его близкие простят его.
Ранее в СМИ появились публикации с фрагментом записи разговора Зарифа с Лилязом, который состоялся еще в марте. Во время беседы Зариф раскритиковал решение Сулеймани разрешить российским военным самолетам пролететь над Ираном для бомбардировки Сирии. По его словам, генерал также якобы работал вместе с Москвой над саботажем сделки по ядерной программе Ирана. Глава внешнеполитического ведомства считает, что Россия не хочет, чтобы соглашение было успешным. Он считает, что российская сторона "приложила все усилия" для создания препятствий договору.
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