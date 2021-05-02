Глава МИД Ирана извинился за высказывания о Сулеймани и России

Дипломат подчеркнул, что его слова "ни на толику не умаляют величия" Сулеймани и "незаменимую роль" этого генерала "в восстановлении безопасности в Иране, регионе и мире".

Ранее в СМИ появились публикации с фрагментом записи разговора Зарифа с Лилязом, который состоялся еще в марте. Во время беседы Зариф раскритиковал решение Сулеймани разрешить российским военным самолетам пролететь над Ираном для бомбардировки Сирии. По его словам, генерал также якобы работал вместе с Москвой над саботажем сделки по ядерной программе Ирана. Глава внешнеполитического ведомства считает, что Россия не хочет, чтобы соглашение было успешным. Он считает, что российская сторона "приложила все усилия" для создания препятствий договору.