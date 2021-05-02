В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Неизвестный наркотик начал убивать жителей Финляндии

Newsru.com
1 час назад
Не меньше пяти человек погибли в Финляндии после приёма неизвестного наркотика. Об этом сообщили в местной полиции, передаёт Yle.
Неизвестный наркотик начал убивать жителей Финляндии
Фото: ТАССТАСС
Смерти от неустановленного вещества были зарегистрированы в городах Турку и Хельсинки. Правоохранительные органы зафиксировали пять случаев летального исхода, при этом журналисты пишут о десяти смертях. Газета Turun Sanomat в свою очередь сообщила о примерно 50 случаях гибели от препаратов.
Фонд A-klinikkasäätiö сообщил, что на чёрном рынке страны появился наркотик, который может представлять опасность для жизни. Исследователи нашли в веществе применяемый в анестезиологии анальгетик фентанил.
Накануне сотрудники полиции совместно с бойцами СОБРа пресекли в Подмосковье и Тульской области деятельность нарколабораторий, производивших по 450 килограммов синтетического наркотика мефедрона в месяц.
В ходе операции были задержаны шесть человек. Одни из них выступали организаторами преступного бизнеса, другие занимались фасовкой готовой продукции, третьи выполняли роль курьеров. Наркотики распространялись через даркнет с помощью закладок.
В мире,МВД,Хельсинки,Финляндия,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители