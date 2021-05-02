Неизвестный наркотик начал убивать жителей Финляндии

Не меньше пяти человек погибли в Финляндии после приёма неизвестного наркотика. Об этом сообщили в местной полиции, передаёт Yle.

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Смерти от неустановленного вещества были зарегистрированы в городах Турку и Хельсинки Правоохранительные органы зафиксировали пять случаев летального исхода, при этом журналисты пишут о десяти смертях. Газета Turun Sanomat в свою очередь сообщила о примерно 50 случаях гибели от препаратов.

Фонд A-klinikkasäätiö сообщил, что на чёрном рынке страны появился наркотик, который может представлять опасность для жизни. Исследователи нашли в веществе применяемый в анестезиологии анальгетик фентанил.

Накануне сотрудники полиции совместно с бойцами СОБРа пресекли в Подмосковье и Тульской области деятельность нарколабораторий, производивших по 450 килограммов синтетического наркотика мефедрона в месяц.