Почти 530 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

По данным МВД, почти 2 тыс. жителей ДНР и ЛНР в приобретении российского гражданства отказали. Так, 40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ. Треть, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость. Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности.