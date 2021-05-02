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«Большая семёрка» будет бороться с российской пропагандой

News.ru
39 минут назад
Власти Великобритании хотят убедить других членов «большой семёрки» (G7) в необходимости создать механизмы борьбы с российской пропагандой и дезинформацией, рассказал британский министр иностранных дел Доминик Рааб журналистам Reuters.
Британия предложила G7 сообща бороться с "фейками" России
Фото: ReutersReuters
Он сообщил, что представители G7 рассмотрят возможность создания системы, которая позволит быстро реагировать на распространяемые РФ фейки.
Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира, — подчеркнул он.
По его словам, Москва и Пекин пытаются сеять недоверие к правительствам других государств. В качестве примера он привёл распространение информации о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.
Об этом Рааб заявил накануне встречи министров иностранных дел стран G7, которая пройдёт в Лондоне 3-5 мая. Участники «большой семёрки» — Великобритания, Соединённые Штаты, Германия, Канада, Италия, Франция и Япония. На саммит также приедут министры иностранных дел Индии, Австралии. БАР и Южной Кореи, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.
В 2021 году в G7 председательствует Великобритания. Она также планирует провести саммит глав «семёрки» в очном режиме с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. На мероприятии приглашены глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале, а также представители Австралии, Южной Кореи и Индии.
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