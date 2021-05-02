Британия предложила G7 сообща бороться с "фейками" России

По его словам, Москва и Пекин пытаются сеять недоверие к правительствам других государств. В качестве примера он привёл распространение информации о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.

Об этом Рааб заявил накануне встречи министров иностранных дел стран G7, которая пройдёт в Лондоне 3-5 мая. Участники «большой семёрки» — Великобритания, Соединённые Штаты, Германия, Канада, Италия, Франция и Япония. На саммит также приедут министры иностранных дел Индии, Австралии. БАР и Южной Кореи, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.