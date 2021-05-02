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Возвращение Crew Dragon на Землю сняли на видео

Юрий Столбов
25 минут назад
Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю с экипажем миссии Crew-1. Он успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья штата Флорида около 10 утра по московскому времени.
В 03:35 мск аппарат отделился от Международной космической станции (МКС) и начал свое возвращение на Землю, которое заняло около семи часов.
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