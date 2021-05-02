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В Индии за сутки выявили более 392 тысяч случаев коронавируса

RT на русском
24 минуты назад
В Индии за сутки выявили 392 488 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что является максимальным показателем за время пандемии. Общее число пациентов с COVID-19 в стране превысило 19,5 млн.
В Индии зафиксировали новый рекорд по числу больных COVID
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.
Всего в Индии скончались 215 542 пациента с подтверждённым COVID-19, выздоровели более 15,9 млн человек.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в стране наблюдается «коронавирусный шторм».
В мире,Нарендра Моди,Индия,
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