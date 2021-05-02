В Венесуэле повысили минимальную зарплату до $2,5

В местной валюте — это 7 млн суверенных боливаров.

Кроме того, как сообщил министр труда республики Эдуардо Пиньяте, граждане будут получать талоны на товары первой необходимости на сумму 3 млн боливаров. Таким образом, совокупный минимальный доход венесуэльца составит 3,5 доллара США.