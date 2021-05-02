«Я выстрелил в него два раза»

Фото: Кадр: фильм «Цель номер один» Кадр: фильм «Цель номер один»

Солнечным нью-йоркским утром 11 сентября 2001 года два пассажирских лайнера, захваченных террористами, по очереди протаранили северную и южную башни Всемирного торгового центра . Из небоскребов повалил черный дым, с верхних этажей от ужаса и безысходности выпрыгивали люди. Вскоре на глазах у всего мира башни обрушились. Третий самолет в это же время врезался в здание Пентагона , а четвертый по случайности просто разбился в поле в штате Пенсильвания.

Страшная трагедия унесла три тысячи жизней и стала крупнейшим терактом за всю историю Америки. Расследование, над которым трудились семь тысяч сотрудников ФБР , пришло к однозначному выводу: за атакой стояли террористы из «Аль-Каиды»

Охота на террориста номер один

Главной мишенью в войне с терроризмом стал главарь «Аль-Каиды» Усама бен Ладена. Охота на него заняла долгие десять лет.

Поиски террориста номер один велись по множеству направлений, но, по официальной версии, ключевую роль сыграла слежка за одним из доверенных курьеров бен Ладена. О нем стало известно из показаний заключенного американской тюрьмы в заливе Гуантанамо, которого арестовали за помощь в организации теракта 11 сентября. Этот же заключенный назвал псевдоним курьера: Абу Ахмед аль-Кувейти. За аль-Кувейти установили слежку, которая в конечном итоге привела к трехэтажному особняку-крепости в Абботтабаде, неподалеку от столицы Пакистана

Эксперт по разведке и нацбезопасности Рэлинн Хиллхаус представила свою версию событий. По информации ее источников в разведсообществе, никакого курьера использовать не пришлось — сотрудник пакистанской разведки просто сообщил США о местонахождении главаря «Аль-Каиды» в обмен на 25 миллионов долларов и вид на жительство. Эту версию на условиях анонимности подтвердили действующие и бывшие сотрудники американской разведки.

Предполагаемое жилье бен Ладена сильно выделялось на фоне других домов. Участок в несколько раз больше соседних был обнесен высокой стеной с колючей проволокой, на верхних этажах построенного на нем дома почти не было окон, а на первом они были затонированы. Все контакты жильцов особняка с внешним миром были сведены к минимуму: к дому не была подведена телефонная связь, на участке было свое хозяйство с курами, козами, пчелами и огородом, мусор сжигали прямо во дворе.

Как убить бен Ладена

ЦРУ необходимо было убедиться, что жилец загадочного особняка-крепости — именно бен Ладен. Они установили слежку, но им никак не удавалось сделать ни единого снимка или аудиозаписи главаря «Аль-Каиды».

Тогда агенты пошли на достаточно необычный и впоследствии сильно раскритикованный правозащитниками шаг: они устроили в городе фейковую кампанию по вакцинации от полиомиелита, от вспышки которого сильно страдал Пакистан. Завербованный американцами доктор смог проникнуть в дом и получить генетические образцы членов семьи бен Ладена. Впоследствии пакистанские власти приговорили врача к 30 годам тюремного заключения за госизмену.

Полученных сведений оказалось достаточно, чтобы развеять всякие сомнения: в особняке действительно жил террорист номер один. Началось планирование операции по захвату или уничтожению бен Ладена. Миссия получила кодовое название «Копье Нептуна».

Военные рассматривали несколько вариантов: авианалет, рейд или совместная операция с пакистанскими военными. От последнего отказались из-за опасений утечки информации на стадии подготовки. В конечном итоге руководство остановилось на рейде: это позволяло избежать большого числа жертв среди обитателей особняка и убедиться в том, что бен Ладен действительно будет убит. Операцию поручили морским пехотинцам из подразделения специального назначения Военно-морских сил США, так называемому SEAL Team 6.

Согласно разработанному плану, два модернизированных ударных вертолета Black Hawk («Черный ястреб») должны были доставить бойцов из афганского Джелалабада в Абботтабад. Первая команда должна была спуститься по тросам на крышу особняка и проникнуть на третий этаж, вторая — спуститься в сад и проникнуть на первый этаж.

Один из участников той операции Мэтт Биссоннет рассказывал , что «морские котики» отработали миссию не меньше сотни раз на точной копии поместья, которую возвели на тренировочном полигоне ЦРУ в Северной Каролине.

Роковая ночь

В ночь на 2 мая два вертолета с 23 морпехами, переводчиком и боевым псом Кайро вылетели в сторону Абботтабада. Однако когда бойцы приблизились к цели, операция оказалась под угрозой срыва: температура поверхности и стены вокруг дома оказались выше, чем ожидалось, один из вертолетов попал в вихревое кольцо и упал на стену. Стоял такой грохот, что стало очевидно: жильцов дома застать врасплох не выйдет. Поскольку операция пошла не по плану еще до того, как первый пехотинец ступил на территорию поместья бен Ладена, «котикам» пришлось импровизировать.

Один из участников событий той ночи Роберт О'Нил рассказал спустя годы, что еще на старте операции он был уверен, что она станет для него последней.

«Я не думал, что выживу», — рассказывал морпех.

После крушения одного из Black Hawks второму пришлось высаживать десант не над крышей особняка, как изначально планировалось, а за его территорией. Внутрь бойцы попали, разрушив часть ограждения с помощью взрывчатки. Затем морпехи начали врываться в одно помещение за другим, поднимаясь с первого на третий этаж в поисках главной цели — бен Ладена.

Момент «X»

Во время рейда главарь «Аль-Каиды» находился вместе с одной из своих жен в спальне на третьем этаже. Первыми возле его двери оказались Роберт О'Нил и его напарник, который сделал первый выстрел, но промахнулся. Следом в спальню вкатился сам О'Нил.

По словам бывшего офицера, бен Ладен оказался выше, чем он ожидал, и выглядел озадаченным. Террорист схватил жену и выставил ее перед собой, как щит.

В районе часа ночи по местному времени (16:00 в Вашингтоне) террорист номер один был мертв. Операция заняла 40 минут.

В тот же вечер Обама отправился на ежегодный торжественный ужин, где много шутил и подкалывал присутствовавшего на мероприятии Дональда Трампа — словом, не подавал виду, что несколькими часами ранее американские военные провели главную спецоперацию XXI столетия. На следующий день он снова появился перед журналистами и объявил о ликвидации бен Ладена.

Останки бен Ладена увезли в Афганистан и сбросили в море, вместо того чтобы предать земле: в Вашингтоне не хотели, чтобы могила террориста превратилась в место паломничества последователей. Обама категорически отказался публиковать фотографии убитого террориста: по его словам, снимок мог стать орудием пропаганды и поставил бы под угрозу национальную безопасность.

Помимо бен Ладена были убиты его сын, курьер Абу Ахмед аль-Кувейти, брат курьера и его жена.

Вопросы к операции

Известие об уничтожении главного врага США, ответственного за смерть трех тысяч американских граждан, вызвало эйфорию среди американцев. Толпы людей собрались у Белого дома и скандировали «США! США!». И все-таки реакция общественности на операцию была не столь однозначна.

Как и в случае с терактом 11 сентября, вокруг смерти главаря «Аль-Каиды» возникло немало теорий заговора: их сторонников смущал отказ администрации США публиковать фотографии убитого террориста, слишком быстрый ДНК-анализ, подтвердивший его личность, и поспешность, с которой власти избавились от тела бен Ладена. Конспирологи утверждают: боевика никто не ликвидировал, а рейд на его поместье — инсценировка.

Впрочем, операция вызывала вопросы не только у сторонников теории заговора. По официальной версии, бен Ладен был безоружен, но был убит, поскольку оказывал сопротивление. Такое изложение событий не устроило правозащитников. Клаудио Кордоне, старший директор Amnesty International , отметил, что непонятно, каким образом бен Ладен мог оказывать сопротивление без оружия. По его мнению, военные должны были взять террориста живым и предать его суду.

Спустя годы Биссоннет и О'Нил рассказали СМИ, что бен Ладен не предпринял никакой попытки защититься. Однако даже в таком случае их решение ликвидировать террориста могло быть вполне оправданным.

Еще в 2011 году сенатор Линдси Грэм отмечал: морпехи не знали, чего ждать от бен Ладена, для них он был «ходячей бомбой». «Застрелив его как можно скорее, они, вероятно, защитили всех, включая "морских котиков", женщин и детей», — отметил политик.

Чего не должен знать враг, не говори другу

Не меньше вопросов вызывает роль Пакистана в этой операции. Особняк бен Ладена находился в достаточно многолюдном месте и своим видом и устройством быта явно выделялся на фоне остальных домов.

Более того, поместье было расположено в километре с небольшим от военной академии. Это заставило многих усомниться в том, что пакистанские военные действительно не знали, что самый разыскиваемый террорист в мире находится у них под носом.

В пользу подозрений в отношении Исламабада говорит и массив документов, слитый WikiLeaks . Из него следует, что пакистанские власти предупреждали бен Ладена каждый раз, когда американская разведка подбиралась к нему слишком близко. Власти Пакистана все обвинения отрицают и утверждают, что делились с ЦРУ информацией об особняке главаря «Аль-Каиды» еще с 2009 года.

Спорным остается и вопрос причастности Пакистана к операции. В США утверждают, что проинформировали пакистанские власти о рейде уже после его окончания.

В пользу этого говорит рассказ пилота вертолета CH-47, который эвакуировал спецназовцев после операции. По словам военного, машина была трижды атакована пакистанским истребителем F-16, но американцу удалось уйти от атак благодаря средствам радиоэлектронной борьбы и полету на низкой высоте.

Пакистанские власти тоже заявляли, что операция была полностью осуществлена американскими военными. В Исламабаде рассказали, что после рейда в небо были подняты истребители F-16, однако о преследовании американского вертолета не сообщалось. Вместе с тем Пакистанская межведомственная разведка (ISI) выступила с прямо противоположной версией событий, заявив, что операция по ликвидации бен Ладена была проведена совместно с ними.

Судьба «котиков»

Сразу после операции директор ЦРУ Леон Панетта сообщил, что «Аль-Каида» почти наверняка попытается отомстить за смерть бен Ладена. Особенно мести террористов боялась семья О'Нила, сделавшего решающий выстрел. Его детям даже пришлось сменить фамилии, а все семейное имущество было переписано на его жену.

Военный надеялся, что власти позаботятся о его безопасности, установят наблюдение за домом. «Послали бы несколько морских пехотинцев, чтобы они поставили более тяжелую, укрепленную металлом входную дверь. Установили бы датчики или что-то еще. Но не было сделано буквально ничего», — рассказывал он.

О'Нил не понимал, как жить дальше. У американских спецназовцев не так много карьерных возможностей после окончания службы: они могут пойти работать в ЧВК или охранную компанию (но далеко не все хотят снова брать в руки оружие), стать консультантами, в том числе для разработчиков видеоигр — что, впрочем, не приветствуется армейским руководством. Один из участников операции «Копье Нептуна» даже получил выговор и штраф за то, что сболтнул лишнее, подрабатывая консультантом для игры Medal of Honor: Warfighter.

Командование «морских котиков» сделало О'Нилу гораздо менее заманчивое предложение: работа водителем пивного в фургона в Висконсине — под вымышленным именем и без возможности связаться с семьей и друзьями.

Но О'Нил выбрал публичность и в 2014 дал серию интервью, в которых рассказал детали операции. Этот поступок возмутил его бывших сослуживцев и руководителей: отставной офицер нарушил кодекс молчания, запрещающий морпехам рассказывать о миссиях или добиваться признания за них. Командование опасалось, что своими заявлениями и интервью О'Нил серьезно усложнит жизнь тем, кто находится в военных зонах. О'Нил также написал книгу о своем детстве и о службе, в том числе об операции «Копье Нептуна», он выступает с мотивационными речами и появляется в эфире Fox News

Еще один свидетель смерти террориста номер один Мэтт Биссоннет был фактически изгнан из спецназа после того, как он признался руководству, что подумывает оставить службу и заняться бизнесом: его отправили в отставку без предупреждения и вручили билет домой.

Раздосадованный Биссоннет в 2012 году написал книгу «Нелегкий день», где поделился своими воспоминаниями об убийстве «главного террориста». Как и в случае с О'Нилом, разглашение деталей спецоперации не вызвало восторга у властей: в 2016-м федеральный суд обязал его выплатить правительству более 6,6 миллиона долларов за нарушение соглашений о неразглашении и публикацию документов без согласования с Министерством обороны США

Судьбы и личности других участников спецоперации века до сих пор неизвестны.

Значение операции

И все же, несмотря на все вопросы к операции, «Копье Нептуна», пожалуй, стала самой запоминающейся контртеррористической операцией США. Это отметил в беседе с «Лентой.ру» и профессор Рохан Гунаратна, один из ведущих экспертов по контртерроризму и сети «Аль-Каида».

По его словам, хотя операция увенчалась успехом и привела к ликвидации основателя «Аль-Каиды», эта группировка по-прежнему представляет угрозу мировому сообществу. Незадолго до своей смерти бен Ладен, оставаясь ее идеологическим лидером, почти отошел от оперативного руководства. После смерти террориста организацию возглавил его правая рука Айман аз-Завахири.

В последние десять лет ответвления «Аль-Каиды» и аффилированные с ней террористические ячейки продолжают функционировать на Аравийском полуострове, в Африке и Юго-Восточной Азии, отмечает Гунаратна.

Вместе с тем в эти годы «Аль-Каида» не совершила ни одного теракта на Западе, за исключением нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo . Правда, ответственность за него взяли и террористы «Исламского государства» ( ИГ , запрещено в России).

Как отмечает неправительственная организация Counter Extremism Project, под руководством аз-Завахири «Аль-Каида» постепенно децентрализовалась, власть сосредоточилась в руках лидеров аффилированных с ней организаций. По сути, некогда мощная группировка стала лишь тенью самой себя.

Но, кажется, «Аль-Каида» так просто сдаваться не планирует. Она уже пригрозила США «войной на всех фронтах», несмотря на планы Вашингтона вывести войска из Афганистана к 11 сентября этого года — 20-й годовщине теракта, который и привел к долгим и изнурительным военным действиям в южно-азиатском государстве.