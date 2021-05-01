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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме: видео

Майк Габриелян
1 час назад
В Сети появилось видео, являющее миру Благодатный огонь в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. На кадрах патриарх Иерусалимский Феофил III раздает огонь верующим, передаёт РИА Новости.
Святыню выносят на особом богослужении в Великую субботу, накануне православной Пасхи. Вынос Святого Света символизирует появление «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.
Многие верующие считают появление Света чудом. Сегодня огонь доставят на самолете в Москву к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.
Ранее «Рамблер» сообщал, что благодатный огонь привезут в 25 городов России.
В мире,Видео,Иисус Христос,РИА Новости,Иерусалим,
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