В США предрекли исчезновение человечества после холодной войны

Новая холодная война может привести к полному вымиранию людей как вида, допустил дипломат. Кризис в отношениях между США и Китаем является огромной проблемой для современного мира, заявил он на форуме Седона по глобальным вопросам.
Угроза новой мировой войны становится только ближе с появлением таких технологий, как искусственный интеллект. Совместно с ядерным вооружением, вероятность наступления "судного дня" только возросла, считает он. Появилась опасность того, что машины в итоге обретут собственное суждение, отличное от человеческого, считает Киссинджер.