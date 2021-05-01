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Киссинджер спрогнозировал закат человечества после новой холодной войны

Слово и Дело
37 минут назад
Человечество может полностью исчезнуть из-за противостояния между США и Китаем и стать причиной развития машин, считает американский дипломат Генри Киссинджер.
В США предрекли исчезновение человечества после холодной войны
Фото: EPAEPA
Он обратил внимание, что еще при администрации Дональда Трампа отношения между Соединенными Штатами и КНР значительно ухудшились. Демократ Джо Байден мог постараться стабилизировать ситуацию, однако он предпочел пойти по пути дальнейшей эскалации между Вашингтоном и Пекином.
Новая холодная война может привести к полному вымиранию людей как вида, допустил дипломат. Кризис в отношениях между США и Китаем является огромной проблемой для современного мира, заявил он на форуме Седона по глобальным вопросам.
"Впервые в истории человечество имеет шанс угаснуть за конечный период времени. Мы разработали технологии, которые превосходят то, что можно было только представить 70 лет назад", — заметил он.
Угроза новой мировой войны становится только ближе с появлением таких технологий, как искусственный интеллект. Совместно с ядерным вооружением, вероятность наступления "судного дня" только возросла, считает он. Появилась опасность того, что машины в итоге обретут собственное суждение, отличное от человеческого, считает Киссинджер.
В мире,Генри Киссинджер,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Китай,Соединенные Штаты,
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