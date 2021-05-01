Умер миллиардер Илай Броуд

Эли Броуд, миллиардер-филантроп, коллекционер современного искусства и предприниматель, который стал соучредителем пионера жилищного строительства Kaufman and Broad Inc. и основал гигант финансовых услуг SunAmerica Inc., скончался в пятницу в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет.

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"Эли Броуд был самым влиятельным частным гражданином Лос-Анджелеса своего поколения, - написал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти в Twitter. - Он любил этот город так сильно, как и всех, кого он когда-либо знал".

Сьюзи Эммерлинг, пресс-секретарь Фонда Илая и Эдит Броуд, подтвердила его смерть Associated Press. Броуд умер в медицинском центре Cedars-Sinai после продолжительной болезни. Сын литовских иммигрантов, Броуд родился 6 июня 1933 года в Нью-Йорке , но вырос в Детройте.

Его отец был маляром и владельцем небольшого бизнеса. Броуд получил степень бакалавра в университете штата Мичиган в 1954 году. В 1991 году он основал университетский колледж бизнеса Эли Броуда и Высшую школу менеджмента Эли Броуда. Именно Броуд обеспечил большую часть денег и провел координацию усилий, которые использовались для преобразования некогда умирающего центра Лос-Анджелеса в быстрорастущий район дорогих лофтов, модных ресторанов и общественных структур, таких как концертный зал Уолта Диснея . Он открыл свой собственный одноименный музей современного искусства и библиотеку произведений искусства Broad в 2015 году в центре города, рядом с Дисней Холлом.

Будучи молодым бухгалтером в 1950-х годах, Броуд увидел возможности на быстро развивающемся рынке недвижимости. В 1957 году в возрасте 23 лет он бросил свою работу менеджера и стал партнером известного застройщика Дональда Кауфмана, начав строить дома для покупателей, желающих получить свой кусок американской мечты. Со временем компания стала корпорацией KB Home, одним из самых успешных застройщиков в США, продавая дома в пригороде Детройта. Первые дома были проданы за 12 тысяч долларов, что было примерно на 10 процентов меньше, чем у конкурентов, потому что они были построены без обычных подвалов и за половину времени, которое требовалось другим застройщикам.

Вскоре Кауфман и Броуд начали развивать бизнес на западе США, сначала в Аризоне, затем в Калифорнии. Они переместили штаб-квартиру компании в Лос-Анджелес в 1963 году, через два года после того, как она стала первой строительной компанией, которая приобрела статус открытого акционерного общества. Почти 30 лет спустя Броуд снова заметил новые возможности для бизнеса и преобразовал страховое подразделение компании в конгломерат пенсионных накоплений, который обслуживал финансовые потребности стареющих американцев.

Броуд стал одним из самых богатых людей страны, а его финансовое состояние оценивалось журналом Forbes в 2021 году в 6,9 миллиарда долларов. Он также заработал репутацию целеустремленного и упорного предпринимателя. "Если вы все время будете осторожны, то далеко не уедете", - сказал Броуд в интервью Investor's Business Daily в 2005 году. Вне работы Броуд использовал свое богатство и статус для реализации гражданских, образовательных, научных и культурных проектов, особенно в Лос-Анджелесе. Уроженец Нью-Йорка переехал в городской квартал Тони Брентвуд в 1963 году. Его благотворительные фонды пожертвовали миллионы на проекты, которые были направлены на улучшение государственного образования. Броуд учредил одноименные фонды в нескольких университетах по всей стране.

В 1990-х Броуд возглавил кампанию по сбору средств для строительства концертного зала Уолта Диснея, спроектированного Фрэнком Гери , и был одним из основных спонсоров Музея современного искусства Лос-Анджелеса.