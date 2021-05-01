ЕС и Великобритания окончательно завершили Brexit

Представитель главы правительства по Brexit и международной политике Дэвид Фрост
добавил, что решение депутатов ЕП позволит сторонам сосредоточиться на разрешении остающихся в их отношениях спорных моментов, которые будут обсуждаться на заседаниях учрежденного в этом году Партнерского совета Соединенного Королевства и ЕС. "Мы будем всегда стремиться действовать в позитивном ключе, однако, будучи суверенной страной, полностью контролирующей свою судьбу, мы также будем отстаивать наши интересы, если это будет необходимо", - подчеркнул Фрост.