ЕС и Великобритания окончательно завершили Brexit

1 января между Великобританией и ЕС перестал действовать 11-месячный переходный период, в течение которого на королевство после официального Brexit распространялись те же нормы, правила и преимущества, как и на любого другого члена сообщества. В период с 1 января по 1 мая Лондон и Брюссель регулировали свои взаимоотношения на базе еще не ратифицированного соглашения, которое в течение четырех месяцев применялось во временном режиме.