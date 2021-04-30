В Белом доме раскрыли темы встречи Байдена и Путина

Псаки сообщила журналистам, что пока саммит между двумя лидерами не подтвержден, и после согласования встречи будет больше ясности относительно возможной повестки, однако США рассчитывают обозначить свою готовность к выстраиванию более стабильных отношений с Россией.
«Конечно, мы по-прежнему озабочены задержанием Алексея Навального и наращиванием [Россией] военного присутствия на границе с Украиной», — заявила Псаки.
При этом пресс-секретарь Белого дома отметила готовность Вашингтона сотрудничать с Москвой, в том числе по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.
13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвалПутина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.