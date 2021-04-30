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В Белом доме раскрыли темы встречи Байдена и Путина

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Президент США Джо Байден может затронуть тему конфликта на Украине и ситуацию вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляция ее пресс-подхода велась в YouTube.
В Белом доме раскрыли темы встречи Байдена и Путина
Фото: ReutersReuters
Псаки сообщила журналистам, что пока саммит между двумя лидерами не подтвержден, и после согласования встречи будет больше ясности относительно возможной повестки, однако США рассчитывают обозначить свою готовность к выстраиванию более стабильных отношений с Россией.
«Конечно, мы по-прежнему озабочены задержанием Алексея Навального и наращиванием [Россией] военного присутствия на границе с Украиной», — заявила Псаки.
При этом пресс-секретарь Белого дома отметила готовность Вашингтона сотрудничать с Москвой, в том числе по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.
13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.
В мире,Алексей Навальный,Джозеф Байден,Владимир Путин,Минюст РФ,Фонд борьбы с коррупцией,Администрация США,Соединенные Штаты,Украина,
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