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Белоруссия запросила у России данные по уголовному делу о геноциде

Газета.Ru
33 минуты назад
Белоруссия начала расследование уголовного дела о геноциде населения во время Второй мировой войны и в послевоенный период, направила необходимые обращения в Россию и другие страны с просьбой предоставить информацию.
Белоруссия запросила у России данные о геноциде
Фото: Виктор Драчев / ТАССВиктор Драчев / ТАСС
Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.
Отмечается, что на данном этапе следователи изучают архивные документы, к работе с которыми будут привлекаться историки, а также собирает доказательную базу.
"В рамках международно-правового сотрудничества направила обращения в Россию и иные государства о представлении информации из архивных источников", - сообщили в прокуратуре.
Ранее генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил о планах запросить правовую помощь у России и Германии, а также обратиться в Нюрнберг при расследовании уголовного дела по факту геноцида населения республики в годы Великой Отечественной войны. Уголовное дело о геноциде было возбуждено в Белоруссии 9 апреля.
В мире,Андрей Швед,РИА Новости,Россия,Беларусь,
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