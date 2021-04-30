Обзор иноСМИ: Меркель прогнулась под российскую пропаганду

Украинским рокерам пригрозили высоким налогом за концерты в РФ

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Украинскую рок-группу Green Grey, решившую выступить на российском фестивале, раскритиковали на родине. Как пишут «Вести», в Киеве доходы украинских артистов с концертов в Росси предложили облагать повышенным налогом.

Композитор и продюсер Вадим Лисица заявил, что украинские артисты продолжают ездить в Россию , так как там лучше развита концертная инфраструктура и гораздо больше залов разного формата. Он назвал поездки в РФ двойными стандартами и посоветовал музыкантам воздержаться от гастролей до тех пор, пока политика Москвы не изменится. Поэт и композитор Александр Ягольник добавил, что Киеву нужна политическая воля, чтобы принять законопроект о повышенных налогах с концертов в России. Эти доходы, по его мнению, стоит направлять на нужды украинской армии.

Китай vs США: будет ли война

Автор The New York Times Томас Фридман рассказал о «пророческой» книге «2034», повествующей о войне между Китаем и США, которая началась с морского сражения у Тайваня и негласного союза между Китаем, Ираном и Россией. Фридман отметил, что по сюжету (осторожно, спойлеры!) Китай и США развязали ядерную войну, разрушили несколько городов, а нейтральная Индия стала доминирующей державой в мире.

«Что испугало меня больше всего, в свежих новостях я увидел множество знаков, что сюжет романа может воплотиться в жизнь», - заявил Фридман.

Он обратил внимание, что Иран и Китай подписали 25-летнее соглашение о сотрудничестве, РФ пригрозила США расплатой за угрозу национальным интересам, а китайские истребители начали беспокоить Тайвань.

«После распада СССР мы расширили НАТО до России. Это глупое решение сделало ее врагом, а не потенциальным партнером. < > Представьте Россию, у которой нет торговых или пограничных споров с нами, и которая была бы нашим союзником, а не Китая и Ирана», - отметил автор.

«Ох, Ангела: Меркель прогнулась под российскую пропаганду»

Внешнеполитическое подразделение ЕС заявило, что власти России используют вакцину «Спутник V» для создания новых разногласий внутри блока. Как сообщает Daily Express, целевая группа ЕС по борьбе с дезинформацией пришла к выводу, что «страны-изгои» вступили в заговор и активизировали свои кампании фейковых новостей против Брюсселя.

«Прокремлевские СМИ использовались для открытой критики того, как демократические страны отреагировали на пандемию», - подчеркнуло издание.

По версии Daily Express, отчет службы внешних связей ЕС стал обвинением в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель, «прогнувшейся под российскую пропаганду». Германия, Франция и Италия проявили интерес к российской вакцине и готовы разделиться со схемой иммунизации ЕС, чтобы иметь дело напрямую с Москвой.

«Тревожный звоночек для России»: что происходит в Центральной Азии

Украинский политолог Илия Куса назвал «тревожным звоночком для России» перестрелку силовиков на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает УНИАН. Он отметил, что подобное случалось и раньше - «лоскутное одеяло» Ферганской долины состоит из спорных районов, - но противоречия между странами нарастают (в частности, из-за водных ресурсов).

«Нужно учитывать и фактор внешнего влияния. Российское влияние здесь уменьшается, усиливается влияние других стран, региональных государств - Турции, Китая, Штатов», - подчеркнула Куса.

По его мнению, РФ сможет усилиться в регионе, предложив статус-кво или новую инициативу, которая сможет сгладить противоречия по примеру Нагорного Карабаха.

«Афроамериканцы из рабочего класса ненавидят беспорядки»

Автор New York Post Гленн Рейнольдс рассказал о поездке журналистов в город Бруклин-Сентер (Миннесота, США), горячую точку беспорядков, вызванных стрельбой полицейских по афроамериканцам. Респонденты (почти все чернокожие мужчины разного возраста) в подавляющем большинстве выступили против беспорядков.

«Мы люди и мы хотим, чтобы к нам относились с уважением, но мы также должны проявлять уважение», - сказал один из местных жителей.

Другой собеседник журналистов, рабочий-строитель, посоветовал участникам беспорядков «не обижаться, когда с ними обращаются как с мародерами».