Что будет, если Россия введет санкции против Чехии

По его словам, с проблемами может столкнуться Škoda Auto, которая нуждается в некоторых российских субподрядчиках. О последствиях для автомобильной промышленности сказал и заместитель председателя Ассоциации экспортеров ЧР Отто Данек. Он также обращает внимание на последствия санкций для импорта в Чехию.