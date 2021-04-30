Что будет, если Россия введет санкции против Чехии

По его словам, с проблемами может столкнуться Škoda Auto, которая нуждается в некоторых российских субподрядчиках. О последствиях для автомобильной промышленности сказал и заместитель председателя Ассоциации экспортеров ЧР Отто Данек. Он также обращает внимание на последствия санкций для импорта в Чехию.
Также на сайте МИА «Россия сегодня» процитировали главного экономиста «Патрии Финанце» Яна Буреша, который утверждает, что российские санкции не смогут нанести ущерб республике.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия планирует включить в перечень недружественных государств около 10 стран. Иностранцам запретят нанимать россиян на работу в посольства и консульства. В число недружественных стран могут попасть США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Канада, Украина и Австралия.