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Что будет, если Россия введет санкции против Чехии

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Президент Союза промышленности и транспорта Чешской Республики Ярослав Ганак заявил, что экономические санкции могут ударить по конкретным компаниям, а также парализовать торговые отделы чешской дипмиссии или консульства в России, которые помогают чешским компаниям выходить на российский рынок.
Что будет, если Россия введет санкции против Чехии
Фото: ТАССТАСС
По его словам, с проблемами может столкнуться Škoda Auto, которая нуждается в некоторых российских субподрядчиках. О последствиях для автомобильной промышленности сказал и заместитель председателя Ассоциации экспортеров ЧР Отто Данек. Он также обращает внимание на последствия санкций для импорта в Чехию.
«Импорт может коснуться нас всех. Самым важным товаром, который мы ввезли в прошлом году, была нефть, нефтепродукты и природный газ общей стоимостью более 40 миллиардов. Может пострадать наша промышленность, поскольку энергоносители и топливо, несомненно, возросли бы в цене», — считает Данек.
Также на сайте МИА «Россия сегодня» процитировали главного экономиста «Патрии Финанце» Яна Буреша, который утверждает, что российские санкции не смогут нанести ущерб республике.
«Я не думаю, что это серьезно сказалось бы на экономике в целом. Возьмусь предположить, что с проблемами не столкнулись бы даже самые пострадавшие области, поскольку в последнее время кривая там шла вниз», - резюмировал экономист.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия планирует включить в перечень недружественных государств около 10 стран. Иностранцам запретят нанимать россиян на работу в посольства и консульства. В число недружественных стран могут попасть США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Канада, Украина и Австралия.
В мире,Ярослав Ганак,Россия,Чешская Республика,
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