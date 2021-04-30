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Астронавт Билл Нельсон стал новым главой NASA

News.ru
27 минут назад
Бывший сенатор США и астронавт Билл Нельсон назначен новым главой NASA. Об этом сообщает РИА Новости.
Астронавт Билл Нельсон стал новым главой NASA
Фото: renewsable.netrenewsable.net
Его кандидатура была утверждена в сенате единогласно.
Биллу Нельсону 78 лет. Полёт в космос он совершил в 1986 году и провёл на орбите шесть дней. Позднее он в течение 18 лет являлся членом комитета американского сената по торговле, науке и транспорту, сыграв важную роль в установлении многих ныне действующих приоритетов космического агентства.
В 2019 году, после того как его не переизбрали в Сенат, Нельсон был назначен в совет NASA, где он предоставлял консультации по основным программам и политике агентства.
Ранее сообщалось, что специалисты NASA смоделируют ситуацию столкновения условного астероида с Землёй. Предполагается, что подготовка и согласованность действий уполномоченных органов по всему миру помогут избежать катастрофы.
В мире,Билл Нельсон,Роскосмос,NASA,Соединенные Штаты,
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