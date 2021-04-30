Астронавт Билл Нельсон стал новым главой NASA

Бывший сенатор США
и астронавт Билл Нельсон
назначен новым главой NASA
. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: renewsable.netrenewsable.net
Его кандидатура была утверждена в сенате единогласно.
Биллу Нельсону 78 лет. Полёт в космос он совершил в 1986 году и провёл на орбите шесть дней. Позднее он в течение 18 лет являлся членом комитета американского сената по торговле, науке и транспорту, сыграв важную роль в установлении многих ныне действующих приоритетов космического агентства
.
В 2019 году, после того как его не переизбрали в Сенат, Нельсон был назначен в совет NASA, где он предоставлял консультации по основным программам и политике агентства.
Ранее сообщалось, что специалисты NASA смоделируют ситуацию столкновения условного астероида с Землёй. Предполагается, что подготовка и согласованность действий уполномоченных органов по всему миру помогут избежать катастрофы.