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Более 150 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАССиещё 4
1 час назад
Число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом в пятницу превысило 150 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
150 млн человек в мире заразились коронавирусом
Фото: ReutersReuters
По его данным, в мире сейчас насчитывается 150 530 783 инфицированных, умерли 3 165 978 человек, выздоровели 87 570 816 заболевших. Наибольшее число заражений выявлено в США - 32 288 904 человека, из них умерли 575 193. На втором месте Индия с 18 762 976 заразившимися, 208 330 из них умерли. Далее следует Бразилия, где заразились 14 590 678 граждан, умерли 401 186.
РФ, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает шестое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 796 557 случаев заражения, выздоровели 4 419 540 человек, умерли 109 731. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
В мире,Правительство РФ,
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