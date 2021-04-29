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Европарламент принял резолюцию о мерах против России

Газета.Ru
56 минут назад
Европейский парламент принял резолюцию с призывом к руководству ЕС ввести против России санкции и пересмотреть с ней отношения. Об этом сообщает «Интерфакс».
Европарламент принял резолюцию о мерах против России
Фото: APAP
Депутаты парламента призвали российскую сторону «вывести свои войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над Автономной Республикой Крым и Севастополем», «выполнять положения Минских соглашений и конструктивно участвовать в Нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе», а также «гарантировать свободу судоходства и транзита через международный пролив к портам Азовского моря».
Кроме того, в данном документе призывают ЕС и страны-члены, входящие в него, в случае конфликта незамедлительно остановить импорт нефти и газа из России, а также исключить ее из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к властям РФ олигархов и их семей, а также закрыть им въезд в Евросоюз.
Отмечается, что в резолюции содержатся требования остановить завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», прекратить «строительство спорных атомных электростанций Росатомом».
Также в документе содержится отдельный блок, который посвящен дипскандалу из-за взрыва склада оружия в Врбетице (Чехия), ответственность за который Европарламент возлагает на «преступников из российских спецслужб», поэтому он призывает страны-члены Евросоюза приступить к совместной высылке дипломатов РФ.
За данную резолюцию проголосовали 548 человек — за, 25 — против и 113 —воздержались.
Отмечается, что как и все резолюции Европарламента, касающиеся внешней политики и политики безопасности, она носит рекомендательный характер, но может оказать политическое влияние на структуры ЕС и правительства стран союза.
Ранее Европарламент в проекте резолюции призвал Россию прекратить прибегать к практике «неоправданного наращивания военных сил» для угроз соседним странам.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны союза готовиться к сложным отношениям с Москвой.
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