Анкары, Жители турецких мегаполисов, в частности Стамбула стремятся покинуть крупные города до начала локдауна, старт которому будет дан в четверг, 29 апреля, в 19:00. Как передаёт телеканал NTV, на выезде из городов уже образуются серьёзные пробки.

В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении коронавирусных ограничений. На всю страну распространится комендантский час, в «красных» регионах, где заболеваемость особенно высока, из дома без крайней необходимости нельзя будет выходить и в выходные. Локдаун закончится 05:00 17 мая. В этот период все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением освобождённых циркуляром МВД . Для совершения междугородних поездок нужно будет получать разрешение от властей.

За несколько часов до начала локдауна местные жители покидают большие турецкие города. Они массово передвигаются на своих автомобилях в сторону курортов на побережье Эгейского и Средиземного морей. Жители курортных городков жалуются на чудовищный наплыв приезжих. Они опасаются завоза коронавирусной инфекции. Тяжелее всего приходится местным в Бодруме и Аланье. Аэропорты Стамбула работают с повышенной нагрузкой.

В Турции иностранным туристам разрешили не соблюдать комендантский час, который начинает действовать с 19:00 29 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД страны.

Послабление касается только иностранных граждан, находящихся в Турции недолгое время в качестве туристов. Иностранцы, имеющие вид на жительство или находящиеся под временной международной опекой, попадают под действие ограничительных мер.

Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом За последние сутки в Турции зафиксировано более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 28 апреля минздрав страны.

Суточный прирост заражений составил 40 444 случаев. За сутки в Турции умер 341 пациент с диагнозом СОVID-19.

«Сегодня выявлено 40 444 новых заражения COVID-19, с начала пандемии — 4 751 026. Умер 341 человек, с начала пандемии — 39 398. В тяжелом состоянии остаются 3558 пациентов», — указано в сообщении ведомства.

Представитель турецкой туристической отрасли считает, что на решение президента Турции Тайипа Эрдогана о локдауне повлияла приостановка полетов России, сообщает РИА «Новости».

«Туризм в Турции сейчас, по существу, умер полностью. Однако если бы россияне продолжали приезжать к нам, то, возможно, власти не пошли бы на столь радикальный локдаун», — предположил собеседник агентства.

По его словам, местные туристы соблюдают пост и никуда не ездят во время Рамадана, немцы и англичане тоже пока не приезжают. Источник пояснил, что даже если в Турцию приедут украинцы, это ничего не изменит.

Он объяснил, что уход россиян с рынка полностью остановил туристический сектор. Представитель надеется, что к началу сезона пандемия закончится и туризм начнет оживать.

В заключение он уточнил, что по предварительной информации, локдаун не распространится на иностранных туристов, однако «им тоже придется нелегко, когда все в стране будет закрыто».

Перелеты между Россией и Турцией временно приостановлены. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова . Также авиасообщение прекращено с Танзанией.

Исключение будет сделано для нескольких рейсов Стамбул-Москва в неделю и вывозных рейсов.

По ее словам, такая мера будет действовать с 15 апреля по 1 июня. Дальше решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в этих странах.

Россияне, которые прибывают из Турции и Танзании до 1 мая 2021 года, будут дважды проходить тестирование на коронавирус. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой , опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания в Россию нужно пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию РФ с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования в ЕПГУ (Единый портал государственных услуг), заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации".

Россияне, которые прилетают из-за границы после 1 мая, также должны будут два раза сдать тест на коронавирус. В постановлении уточняется, что повторный ПЦР-тест нужно сдать в срок до пяти дней со дня въезда на территорию страны, а результаты лабораторного исследования нужно передать в ЕПГУ. При этом интервал между первым и повторным лабораторным исследованием методом ПЦР должен составлять не менее суток.