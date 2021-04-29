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Массовое бегство: турки покидают мегаполисы в ожидании локдаунаё

Елена Прошина
1 час назад
Жители турецких мегаполисов, в частности Стамбула и Анкары, стремятся покинуть крупные города до начала локдауна, старт которому будет дан в четверг, 29 апреля, в 19:00. Как передаёт телеканал NTV, на выезде из городов уже образуются серьёзные пробки.
В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении коронавирусных ограничений. На всю страну распространится комендантский час, в «красных» регионах, где заболеваемость особенно высока, из дома без крайней необходимости нельзя будет выходить и в выходные. Локдаун закончится 05:00 17 мая. В этот период все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением освобождённых циркуляром МВД. Для совершения междугородних поездок нужно будет получать разрешение от властей.
За несколько часов до начала локдауна местные жители покидают большие турецкие города. Они массово передвигаются на своих автомобилях в сторону курортов на побережье Эгейского и Средиземного морей. Жители курортных городков жалуются на чудовищный наплыв приезжих. Они опасаются завоза коронавирусной инфекции. Тяжелее всего приходится местным в Бодруме и Аланье. Аэропорты Стамбула работают с повышенной нагрузкой.

Туристам в Турции разрешили не соблюдать комендантский час

В Турции иностранным туристам разрешили не соблюдать комендантский час, который начинает действовать с 19:00 29 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД страны.
Послабление касается только иностранных граждан, находящихся в Турции недолгое время в качестве туристов. Иностранцы, имеющие вид на жительство или находящиеся под временной международной опекой, попадают под действие ограничительных мер.

В Турции 28 апреля выявили более 40 тыс. новых случаев заражения СОVID-19

Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом За последние сутки в Турции зафиксировано более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 28 апреля минздрав страны.
Суточный прирост заражений составил 40 444 случаев. За сутки в Турции умер 341 пациент с диагнозом СОVID-19.
«Сегодня выявлено 40 444 новых заражения COVID-19, с начала пандемии — 4 751 026. Умер 341 человек, с начала пандемии — 39 398. В тяжелом состоянии остаются 3558 пациентов», — указано в сообщении ведомства.

Эксперт считает, что локдаун в Турции связан с приостановкой полетов РФ

Представитель турецкой туристической отрасли считает, что на решение президента Турции Тайипа Эрдогана о локдауне повлияла приостановка полетов России, сообщает РИА «Новости».
«Туризм в Турции сейчас, по существу, умер полностью. Однако если бы россияне продолжали приезжать к нам, то, возможно, власти не пошли бы на столь радикальный локдаун», — предположил собеседник агентства.
По его словам, местные туристы соблюдают пост и никуда не ездят во время Рамадана, немцы и англичане тоже пока не приезжают. Источник пояснил, что даже если в Турцию приедут украинцы, это ничего не изменит.
Он объяснил, что уход россиян с рынка полностью остановил туристический сектор. Представитель надеется, что к началу сезона пандемия закончится и туризм начнет оживать.
В заключение он уточнил, что по предварительной информации, локдаун не распространится на иностранных туристов, однако «им тоже придется нелегко, когда все в стране будет закрыто».

Россия приостановила авиасообщение с Турцией

Перелеты между Россией и Турцией временно приостановлены. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Также авиасообщение прекращено с Танзанией.
Исключение будет сделано для нескольких рейсов Стамбул-Москва в неделю и вывозных рейсов.
По ее словам, такая мера будет действовать с 15 апреля по 1 июня. Дальше решения будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в этих странах.

Россиян, прибывающих из Турции и Танзании до 1 мая, обязали дважды сдать тест на COVID-19

Россияне, которые прибывают из Турции и Танзании до 1 мая 2021 года, будут дважды проходить тестирование на коронавирус. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания в Россию нужно пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию РФ с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования в ЕПГУ (Единый портал государственных услуг), заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации".
Россияне, которые прилетают из-за границы после 1 мая, также должны будут два раза сдать тест на коронавирус. В постановлении уточняется, что повторный ПЦР-тест нужно сдать в срок до пяти дней со дня въезда на территорию страны, а результаты лабораторного исследования нужно передать в ЕПГУ. При этом интервал между первым и повторным лабораторным исследованием методом ПЦР должен составлять не менее суток.
Ранее Роспотребнадзор обязал прибывающих в страну любым видом транспорта россиян сделать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг.
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