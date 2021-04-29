Обзор иноСМИ: Германия «парализует» ЕС

Германия «парализует» ЕС из-за дружбы с Россией

Фото: Рамблер Рамблер

Ситуация на границе с Украиной , милитаризация Крыма и Черного моря, поддержка Лукашенко, преследование сторонников оппозиции, кибератаки, распространение дезинформации - нет ничего, что могло бы изменить терпимое отношение Берлина к Москве пишет Петар Петрович в своем материале для TVP Info. «Что еще хуже, Германия использует такую позицию, чтобы ослабить реакцию всего ЕС на агрессивную политику Кремля», - заявил он.

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В ответ на действия Кремля глава МИД Германии Хайко Маас выступает против ужесточения санкций и подчеркивает, что именно из-за нынешней напряженности ЕС должен стремиться к диалогу с Россией

«Немецкое лицемерие ужасно. Еще пугает безразличие Берлина и непонимание им стран Центральной и Восточной Европы, для которых Москва по-прежнему представляет собой огромную угрозу», - заявил Петрович.

По его мнению, изменить ситуацию могут осенние выборы канцлера.

Японские города отказываются от участников Олимпиады

Несколько японских городов решили отказаться от приема команд для Олимпиады в Токио из-за распространения коронавируса, сообщает WION. Западный город Окуидзумо, который потратил пять миллионов долларов на подготовку к приему индийской команды по хоккею на траве, отменил запланированный визит.

Более 500 японских городов хотели принять спортсменов и официальных лиц из разных стран, чтобы Игры принесли выгоду не только Токио. Теперь от этих планов отказываются не только города, но и сами команды - некоторые из них отменили предолимпийские тренировочные сборы в Японии. А более 70 процентов японцев выступают за перенос или отмену ОИ.

«Подрывная операция против Украины»

В совместном расследовании Respekt, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel взрыв на складе боеприпасов в Чехии называют спецоперацией, в которой, «возможно, участвовали восемь членов российского секретного подразделения 29155 под командованием ГРУ » .

По версии расследователей, два члена группы - Анатолий Чепига Александр Мишкин - после операции были удостоены высшей государственной награды, Героя России, а еще четверо человек получили квартиры от государства. Чешская полиция и спецслужбы считают целью атаки оружие, которое должно было отправиться на Украину.

Кравчук: основой перемирия в Донбассе станет проект России

Первый президент Украины, глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что основой для нового перемирия в регионе, скорее всего, станет проект российской делегации. Об этом сообщает «Украина 24».

По словам Кравчука, Украина с российским проектом согласилась и дополнила его собственными предложениями. Он подчеркнул, что стороны выступают за перемирие не только на время Пасхи, но и «достижение всеобъемлющей тишины, остановка огня на всей линии соприкосновения».

Массовое убийство в немецкой больнице

В немецкой клинике под Берлином нашли тела четырех человек со следами насильственной смерти, еще у одного человека выявили тяжелые травмы. Об этом сообщает Deutsche Welle.