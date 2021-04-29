Обзор иноСМИ: Германия «парализует» ЕС

Германия «парализует» ЕС из-за дружбы с Россией
Ситуация на границе с Украиной
, милитаризация Крыма
и Черного моря, поддержка Лукашенко, преследование сторонников оппозиции, кибератаки, распространение дезинформации - нет ничего, что могло бы изменить терпимое отношение Берлина к Москве
, пишет
Петар Петрович в своем материале для TVP Info. «Что еще хуже, Германия
использует такую позицию, чтобы ослабить реакцию всего ЕС
на агрессивную политику Кремля», - заявил он.
В ответ на действия Кремля глава МИД
Германии Хайко Маас выступает против ужесточения санкций и подчеркивает, что именно из-за нынешней напряженности ЕС должен стремиться к диалогу с Россией
.
«Немецкое лицемерие ужасно. Еще пугает безразличие Берлина и непонимание им стран Центральной и Восточной Европы, для которых Москва по-прежнему представляет собой огромную угрозу», - заявил Петрович.
По его мнению, изменить ситуацию могут осенние выборы канцлера.
Японские города отказываются от участников Олимпиады
Несколько японских городов решили отказаться от приема команд для Олимпиады в Токио из-за распространения коронавируса, сообщает
WION. Западный город Окуидзумо, который потратил пять миллионов долларов на подготовку к приему индийской команды по хоккею на траве, отменил запланированный визит.
Более 500 японских городов хотели принять спортсменов и официальных лиц из разных стран, чтобы Игры принесли выгоду не только Токио. Теперь от этих планов отказываются не только города, но и сами команды - некоторые из них отменили предолимпийские тренировочные сборы в Японии. А более 70 процентов японцев выступают за перенос или отмену ОИ.
«Подрывная операция против Украины»
В совместном расследовании
Respekt, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel взрыв на складе боеприпасов в Чехии называют спецоперацией, в которой, «возможно, участвовали восемь членов российского секретного подразделения 29155 под командованием ГРУ
» .
По версии расследователей, два члена группы - Анатолий Чепига
и Александр Мишкин
- после операции были удостоены высшей государственной награды, Героя России, а еще четверо человек получили квартиры от государства. Чешская полиция и спецслужбы считают целью атаки оружие, которое должно было отправиться на Украину.
Кравчук: основой перемирия в Донбассе станет проект России
Первый президент Украины, глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук
заявил, что основой для нового перемирия в регионе, скорее всего, станет проект российской делегации. Об этом сообщает
«Украина 24».
По словам Кравчука, Украина с российским проектом согласилась и дополнила его собственными предложениями. Он подчеркнул, что стороны выступают за перемирие не только на время Пасхи, но и «достижение всеобъемлющей тишины, остановка огня на всей линии соприкосновения».
Массовое убийство в немецкой больнице
В немецкой клинике под Берлином нашли тела четырех человек со следами насильственной смерти, еще у одного человека выявили тяжелые травмы. Об этом сообщает
Deutsche Welle.
Издание отмечает, что убитые были найдены в клинике, предназначенной для людей с ограниченными физическими возможностями. По подозрению в совершении преступления была задержана 51-летняя сотрудница больницы. О возможном мотиве пока ничего не известно.