В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Обзор иноСМИ: Германия «парализует» ЕС

Елена Прошина
15 минут назад

Германия «парализует» ЕС из-за дружбы с Россией

Обзор иноСМИ: Германия «парализует» ЕС
Фото: РамблерРамблер
Ситуация на границе с Украиной, милитаризация Крыма и Черного моря, поддержка Лукашенко, преследование сторонников оппозиции, кибератаки, распространение дезинформации - нет ничего, что могло бы изменить терпимое отношение Берлина к Москве, пишет Петар Петрович в своем материале для TVP Info. «Что еще хуже, Германия использует такую позицию, чтобы ослабить реакцию всего ЕС на агрессивную политику Кремля», - заявил он.
Видео дня
В ответ на действия Кремля глава МИД Германии Хайко Маас выступает против ужесточения санкций и подчеркивает, что именно из-за нынешней напряженности ЕС должен стремиться к диалогу с Россией.
«Немецкое лицемерие ужасно. Еще пугает безразличие Берлина и непонимание им стран Центральной и Восточной Европы, для которых Москва по-прежнему представляет собой огромную угрозу», - заявил Петрович.
По его мнению, изменить ситуацию могут осенние выборы канцлера.

Японские города отказываются от участников Олимпиады

Несколько японских городов решили отказаться от приема команд для Олимпиады в Токио из-за распространения коронавируса, сообщает WION. Западный город Окуидзумо, который потратил пять миллионов долларов на подготовку к приему индийской команды по хоккею на траве, отменил запланированный визит.
Более 500 японских городов хотели принять спортсменов и официальных лиц из разных стран, чтобы Игры принесли выгоду не только Токио. Теперь от этих планов отказываются не только города, но и сами команды - некоторые из них отменили предолимпийские тренировочные сборы в Японии. А более 70 процентов японцев выступают за перенос или отмену ОИ.

«Подрывная операция против Украины»

В совместном расследовании Respekt, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel взрыв на складе боеприпасов в Чехии называют спецоперацией, в которой, «возможно, участвовали восемь членов российского секретного подразделения 29155 под командованием ГРУ» .
По версии расследователей, два члена группы - Анатолий Чепига и Александр Мишкин - после операции были удостоены высшей государственной награды, Героя России, а еще четверо человек получили квартиры от государства. Чешская полиция и спецслужбы считают целью атаки оружие, которое должно было отправиться на Украину.

Кравчук: основой перемирия в Донбассе станет проект России

Первый президент Украины, глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что основой для нового перемирия в регионе, скорее всего, станет проект российской делегации. Об этом сообщает «Украина 24».
По словам Кравчука, Украина с российским проектом согласилась и дополнила его собственными предложениями. Он подчеркнул, что стороны выступают за перемирие не только на время Пасхи, но и «достижение всеобъемлющей тишины, остановка огня на всей линии соприкосновения».

Массовое убийство в немецкой больнице

В немецкой клинике под Берлином нашли тела четырех человек со следами насильственной смерти, еще у одного человека выявили тяжелые травмы. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Издание отмечает, что убитые были найдены в клинике, предназначенной для людей с ограниченными физическими возможностями. По подозрению в совершении преступления была задержана 51-летняя сотрудница больницы. О возможном мотиве пока ничего не известно.
В мире,Александр Мишкин,Анатолий Чепига,Леонид Кравчук,ГРУ,МИД,ЕС,Bellingcat,Spiegel,Республика Крым,Москва,Россия,Украина,Германия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители