Спикер Рады осудил марш неонацистов в центре Киева

Он подчеркнул, что считает неуместным популяризацию в стране войск СС, в том числе дивизии "Галичина". При этом Разумков подчеркнул, что ответ властей в этой ситуации должен быть в рамках закона.

В Киеве в среду прошло шествие представителей националистических и радикальных организаций в вышиванках по случаю очередной годовщины формирования на Украине дивизии СС "Галичина". В годы Великой Отечественной войны она входила в структуру войск СС нацисткой Германии, данные формирования признаны во всем мире преступными, а также запрещены по украинским законам. В марше приняли участие около 70 человек. Они прошли по центру украинской столицы, а на мосту возле площади Независимости повесили плакат с изображением солдат в нацистской форме.