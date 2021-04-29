В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Немка скончалась после прививки вакциной от AstraZeneca

News.ruиещё 2
1 час назад
Жительница Германии умерла в марте в результате побочных эффектов, которые возникли у неё через несколько дней после прививки от коронавирусной инфекции препаратом от AstraZeneca. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили представители властей округа Херфорд в земле Северный Рейн — Вестфалия со ссылкой на результаты вскрытия, пишет РИА Новости.
Немка скончалась после прививки вакциной от AstraZeneca
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Эксперты института иммунологии и трансфузиологии в университете Грайфсвальда рассказали, что от побочных эффектов умерла 32-летняя женщина. К летальному исходу привела иммунная реакция на прививку. Немка вакцинировалась препаратом от компании AstraZeneca.
Как показало вскрытие, женщина скончалась в результате нарушения свёртывания крови с кровоизлиянием в мозг.
15 марта в Германии прекратили прививать граждан вакциной от AstraZeneca. Это было связано с появившейся информацией о побочных тромбоэмболических эффектах на фоне прививки.
Ранее стало известно, что в результате тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, во Франции умерли восемь человек. Об этом сообщило Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).
По данным на 8 апреля, в стране было сделано более 2,72 миллиона прививок против коронавируса. При этом с 2 по 8 апреля выявили девять новых случаев атипичного по своей локализации тромбоза и два случая изолированного диссеминированного внутрисосудистого свёртывания.
В мире,РИА Новости,Германия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители