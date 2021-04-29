В Ереване подожгли памятник Махатме Ганди

Памятник индийскому политическому лидеру Махатме Ганди, установленный недавно в Ереване , вновь подвергся атаке вандалов. Монумент, который насколько дней назад закидывали яйцами, подожгли.

Фото: Инфо 24 Инфо 24

Фотографии горящего памятника появились в армянских Telegram-каналах. По данным Уerevan.today, атак на памятник было по крайней мере четыре: его закидывали яйцами, затем закидывали палками, потом повредили облицовку постамента, а уже после этого подожгли.

Нападения на памятник Ганди спровоцированы армянскими националистами: они распространили в соцсетях сообщения, что Ганди якобы поддерживал «геноцид армян», а памятника ему в Ереване установили без учета их мнения.

Посол Индии в Армении глубоко возмущен тем, что армянские общественные деятели организовали «пропаганду ненависти» и сподвигли вандалов на войну с памятником Ганди. Он отказался встречаться с активисткой объединения «Альтернативный муниципалитет» Соной Агекян, которая предлагала дипломату встречу, чтобы разъяснить ему тезис о поддержке Махатмой Ганди «геноцида армян».

Махатма Ганди — один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. В борьбе за независимость Индии Ганди использовал методы ненасильственного сопротивления. Был убит экстремистами 30 января 1948 года.