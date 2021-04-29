400 тысяч индусов заразились коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 19 164 969, число летальных исходов возросло до 211 853. Страна занимает второе место в мире по числу заразившихся, на первом месте остаются США (32 345 329 случаев).

По данным Bloomberg, количество введенных доз различных вакцин против COVID-19 в мире превысило один миллиард. Прививки доступны в 172 странах, ежедневно вакцинируется более 18 миллионов человек. Половина всех случаев вакцинации приходится на США, Индию и Китай.