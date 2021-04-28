В Польше снесли памятник советским и польским воинам

Дискуссия о судьбе этого памятника велась много лет. Еще в 2009 году члены городского совета Чеховице-Дзедзице приняли постановление о сносе монумента и установке на его месте уничтоженного гитлеровцами памятника свободе. Но тогда мэр города проигнорировал решение, объяснив это тем, что оно нарушало российско-польское межправительственное Соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года. Все изменилось в 2014 году, когда на фоне политического кризиса на Украине
ухудшились российско-польские отношения, а памятники борцам с фашизмом стали заложниками текущей политики. Тогда власти Польши объявили, что соглашение не распространяется на памятники, а в 2017 году в стране вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает демонтаж из публичных мест памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". После этого директор польского бюро по мемориальным вопросам Института национальной памяти Польши Адам Щивек сообщил "РГ", что, по мнению экспертов его бюро, должны быть демонтированы или избавлены от коммунистических символов более 200 памятников Красной армии. Одним из них, по решению региональных властей, должен был стать мемориал в Чеховице-Дзедзице.