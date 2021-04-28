В Польше снесли памятник советским и польским воинам

Жители Чеховице-Дзедзице установили памятник в 1953 году в благодарность за совместное освобождение от нацистов, но сегодня такие монументы в Польше - заложники политики

Памятник в Чеховице-Дзедзице представлял собой фигуры двух солдат - советского и польского, - освобождавших эти места от фашистской оккупации. За пять с лишним лет с 1939 года немцы уничтожили все польские школы, вывезли трудоспособное население на принудительные работы в Германию, организовали в городе концлагерь Tschechowitz-Dzieditz, в который свозили поляков со всей Силезии. 8 февраля 1945 года после тяжелых боев чеховицкий район был освобожден. В 1953 году благодарные местные жители установили на площади Свободы памятник, выполненный скульптором Станиславом Марчинувым.