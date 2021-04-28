«Конституционный переворот»: ситуация в Молдавии грозит Москве проблемами

Президент Молдавии Майя Санду распустила оппозиционный парламент и назначила новые выборы на 11 июля. Она сделала это сразу после спорного с юридической точки зрения решения конституционного суда о признании незаконным постановления парламента о чрезвычайном положении в стране из-за COVID-19. «Газета.Ru» узнала у экспертов, почему сегодняшние решения можно считать окончательной победой Запада в Молдавии.

«Я подписала указ о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля», — заявила президент Молдавии Майя Санду спустя менее часа после решения конституционного суда об отмене режима ЧП в стране из-за якобы найденных нарушений при его введении. Суд подчеркнул, что принятое решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Видео дня

Режим ЧП был утвержден законодательным органом, где большинство сейчас контролирует оппозиция, 31 марта на два месяца. Он не позволял президенту распускать парламент в этот период.

Ранее, 15 апреля конституционный суд Молдавии также дал Санду право распустить парламент и назначить новые выборы из-за его неспособности сформировать правительство за три месяца. После этого большинство депутатов 23 апреля отказались признать решение суда, отозвав мандат у его председателя Домники Маноле, ссылаясь на нарушения при его назначении.

Но и это не сработало — и сегодня утром первым делом отставку Маноле суд назвал антиконституционной. Затем он вернул урезанные парламентом еще в декабре полномочия Санду (подчинение ей Службы информации и безопасности страны), а вечером та же самая Маноле поставила точку в разгроме парламента, отменив ЧП.

Произошедшие 28 апреля решения можно рассматривать в качестве конституционного переворота, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

«Конституционный суд сейчас просто используется как политическое оружие, он в принципе не мог рассматривать постановления парламента (только законы). Зато у него есть медийное и силовое прикрытие со стороны Запада. Например, румынский конституционный суд накануне выступил с солидарностью молдавскому. Но никто не обратил внимание даже на закрепленное обязательство президента Молдавии назначить премьер-министра (главная фигура в парламентской республике) от парламентского большинства. Санду же демонстративно отказывалась это делать (утверждать кандидатуру посла Молдавии в России Владимира Головатюка — прим. «Газеты.Ru»). О чем здесь вообще можно говорить?», — говорит о нарушении правил эксперт.

Брутер напоминает, что коллективный Запад ранее также не реагировал, что на Украине президент Владимир Зеленский своим указом выгнал в отставку председателя конституционного суда. В отличии от этого, западные государства сразу выразили свое возмущение на «жалкие попытки бывшего президента Молдавии Игоря Додона ограничить возможности КС».

То, что сегодняшние решения конституционного суда Молдавии — политические, за которыми, вероятнее всего, стояли американцы, не сомневается и член парламентской комиссии по внешней политике и международным связям парламента непризнанного Приднестровья Андрей Сафонов

«Эти решения вписываются в общую схему Запада по превращению Молдавии в страну, где будут рулить крайне правые политики. Их ориентация — в первую очередь на Вашингтон и Бухарест. К слову, теперь могут быть отменены антиковидные ограничения, что может привести к всплеску заражений.

Сафонов не исключает сценарий продолжения борьбы уже улицах страны, где, в частности, сторонники объединения с Румынией могут собираться с целью оказания давления на органы власти.

«Уже сегодня сторонники Санду пикетировали суд. Пошла борьба, где итоговая цель — создать санитарный коридор вокруг России.

Но при этом некоторые советники сейчас могут подсказать Санду, что идти на жесткую конфронтацию с Россией пока смысла нет. Важно, встанут ли депутаты действующего парламент насмерть отстаивать свои права. Но это маловероятно, так что исход борьбы будет зависеть от того, какие силы будут лучше мобилизованы перед выборами», — заключает Сафонов.

Западным силам теперь удастся окончательно перетащить Молдавию в свою сферу влияния, считает Брутер.

«В парламенте просто нет людей, которые могут оказать сопротивление. На грядущих выборах уверенную победу одержат сторонники Майи Санду, которая, конечно, абсолютно несамостоятельный политик.

При этом эксперт полагает, что «Партия социалистов» Игоря Додона, который позиционировал себя как союзника Москвы, пройдет в новый созыв парламента, но в значительно усеченном виде.

«Но Додон — 100% лузер. За человека, который подтвердил свою недееспособность, никто не хочет голосовать. В итоге правительство Молдавии, как и на Украине, сформируют на Западе, исходя из своих предпочтений», — делится прогнозом Брутер.