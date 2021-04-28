В Польше нашли данные о дворце с «сокровищами Гитлера»

Команда кладоискателей нашла информацию о возможном местонахождении 48 ящиков с золотом и ценностями, спрятанных нацистами в Польше во время Второй мировой войны. Предположительно, данные сокровища находятся под дворцом XVIII века в деревне Минковске (Minkowskie) в Опольском воеводстве, пишет The Sun.

Считается, что под дворцом, который нацисты использовали в качестве борделя, скрыто в том числе так называемое золото Бреслау — упакованные в водонепроницаемые ящики ценные бумаги, произведения искусства, музейные собрания, документы и другие ценности, которые до сих пор не найдены. Помимо этого, кладоискатели надеются обнаружить там и десять тонн золота. Сокровища оцениваются почти в 700 миллионов долларов.