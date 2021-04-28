В Польше нашли данные о дворце с «сокровищами Гитлера»

В марте 2019 года британский таблоид Daily Mail написал
о публикации выдержек из дневника предполагаемого офицера СС Эгона Олленхауэра о местах со спрятанными нацистами сокровищами. Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства. Часть богатств была награблена нацистами, некоторые другие ценности им якобы передали на хранение местные аристократы, пожелавшие уберечь свое имущество от красноармейцев. Историк Константин Залесский высказывал
сомнения в достоверности как изложенных сведений, так и в подлинности дневника: эксперт говорил, что человек по имени Эгон Олленхауэр никогда не служил в рядах СС.