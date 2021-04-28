В конце марте в Донбассе началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Киев обвинил Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от общей границы. В ответ в Кремле указали, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.