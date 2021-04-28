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Боррель допустил ухудшение отношений Евросоюза и России

Lenta.ruиещё 13
1 час назад
Отношения между странами Евросоюза и Россией могут ухудшиться. Об этом в ходе выступления на сессии Европарламента заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Боррель допустил ухудшение отношений Евросоюза и России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По его словам, отношения между ЕС и Россией находятся на «исторически наиболее низком уровне», в связи с чем исключить их ухудшение не представляется возможным.
В мире,Жозеп Боррель,Европарламент,ЕС,ИТАР-ТАСС,Россия,
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