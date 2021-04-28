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Украинский депутат сообщила об увольнении главы «Нафтогаза»

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Правительство Украины уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Ольга Василевская, передает УНИАН.
Украинский депутат сообщила об увольнении главы «Нафтогаза»
Фото: : Александр Максименко / РИА Новости: Александр Максименко / РИА Новости
По словам Василевской, решение об увольнении кабмин принял на заседании 28 апреля.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко просила Раду поддержать ее предложение об увольнении Коболева и «его коррумпированной шайки».
В конце 2020 года на Украине проходили массовые протесты против повышения цен на газ. Жители перекрывали дороги. Власти пошли на уступки и ограничили цены на энергоносители для населения.
В октябре против руководства «Нафтогаза», в том числе Коболева, было возбуждено дело о госизмене.
В мире,Украина,Андрей Коболев,Юлия Тимошенко,Нафтогаз,Правительство Украины,
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