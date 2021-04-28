В США рассказали об истерии вокруг «агентов Кремля»

«Я думаю, [это произошло] по двум причинам. Во-первых, во время Russiagate и всей окружающей его истерии проводилась пропагандистская кампания с целью убедить огромную часть населения, а именно либералов и демократов, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов», - заявил он.
«Если вы поставите под сомнение эту идею, это означает, что вы своего рода агент Кремля», - отметил он.
«Если вы напугаете достаточно людей Россией, они согласятся вкладывать все больше и больше денег в военный бюджет», - заявил журналист.
«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям», - заявил министр.