В США рассказали об истерии вокруг «агентов Кремля»

Фото: ТАСС ТАСС

Гринвальд подчеркнул, что сейчас отношения между США и Россией находятся на самом низком уровне со времен холодной войны.

«Я думаю, [это произошло] по двум причинам. Во-первых, во время Russiagate и всей окружающей его истерии проводилась пропагандистская кампания с целью убедить огромную часть населения, а именно либералов и демократов, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов», - заявил он.

По его мнению, многие американцы в это поверили и считают, что США должны бросить все силы на противодействие России.

«Если вы поставите под сомнение эту идею, это означает, что вы своего рода агент Кремля», - отметил он.

Второй причиной проблем в отношениях он назвал производителей оружия, которым после завершения операции в Афганистане понадобился новый враг.

«Если вы напугаете достаточно людей Россией, они согласятся вкладывать все больше и больше денег в военный бюджет», - заявил журналист.