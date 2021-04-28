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В США рассказали об истерии вокруг «агентов Кремля»

Мария Иванова
1 час назад
Журналист Гленн Гринвальд обвинил власти США в попытке выставить «агентами Кремля» всех американцев, которые выступают за нормализацию американо-российских отношений. Об этом сообщает Fox News.
В США рассказали об истерии вокруг «агентов Кремля»
Фото: ТАССТАСС
Гринвальд подчеркнул, что сейчас отношения между США и Россией находятся на самом низком уровне со времен холодной войны.
«Я думаю, [это произошло] по двум причинам. Во-первых, во время Russiagate и всей окружающей его истерии проводилась пропагандистская кампания с целью убедить огромную часть населения, а именно либералов и демократов, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов», - заявил он.
По его мнению, многие американцы в это поверили и считают, что США должны бросить все силы на противодействие России.
«Если вы поставите под сомнение эту идею, это означает, что вы своего рода агент Кремля», - отметил он.
Второй причиной проблем в отношениях он назвал производителей оружия, которым после завершения операции в Афганистане понадобился новый враг.
«Если вы напугаете достаточно людей Россией, они согласятся вкладывать все больше и больше денег в военный бюджет», - заявил журналист.
Как писал «Рамблер», ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва предлагала администрации президента США Джо Байдена «обнулить» дипломатический конфликт, который начался при Бараке Обаме, однако американцы «продолжают по этой наклонной плоскости скользить».
«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям», - заявил министр.
В мире,Гленн Гринвальд,Джозеф Байден,Барак Обама,Сергей Лавров,Администрация США,МИД,Соединенные Штаты,
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