В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане

Елена Прошина
36 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с президентов России Владимиром Путиным в Ватикане. Стороны будут обсуждать урегулирование вопроса на Донбассе, сообщают РИА Новости.
«Это идеальное место для диалога в мире», - сказал Зеленский.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Зеленский назвал условие прекращения война на Донбассе. По его мнению, для этого Украине нужно вступить в Североатлантический альянс.
Тогда Зеленский заявил, что Киев в последние недели наблюдает «очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня» в Донбассе, и назвал единственным путем для решения конфликта вступление в НАТО.
В мире,Видео,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,Папский Престол (Государство — Город Ватикан),Украина,
111
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители