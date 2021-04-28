"Частичный отвод": На Украине оценили переброску российских войск из Крыма

Россия начала частичный отвод войск от украинских границ. Пока это произошло только в Крыму . У восточных границ можно до сих пор наблюдать российских военных, сообщил глава погранслужбы Украины

Ранее стало известно, что Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях в Крыму, в пункты постоянной дислокации.

Войска Западного военного округа (ЗВО), участвовавшие в контрольной проверке Вооруженных сил РФ на южных полигонах, возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает 26 апреля пресс-служба округа.

Речь идет о частях и структурах двух общевойсковых армий, Балтийского флота, Ленинградской армии ВВС и ПВО, постоянно базирующихся в 26 субъектах Российской Федерации.

«Необходимо обеспечить возвращение задействованных в проверке и учениях подразделений авиационным, железнодорожным транспортом и на штатной боевой технике с соблюдением мер безопасности и временных сроков, возвращение подразделений беру на личный контроль», — цитирует пресс-служба слова командующего войсками ЗВО Александра Журавлёва.

Передислокация должна завершиться до 1 мая.

Войска ЗВО участвовали в плановых масштабных военных учениях, проходивших с 6 апреля.

Такие маневры проводятся ежегодно для проверки результатов зимнего периода обучения войск и личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их европейские сателлиты неоднократно заявили, что маневры Вооруженных сил России в Крыму и на юго-западе страны являются «проявлением агрессии» в отношении Украины.

Военнослужащие продолжают покидать Крым после контрольной проверки войск.

Бойцы 76-ой гвардейской дивизии ВДВ, которые участвовали в масштабной контрольной проверке войск в Крыму, возвращаются в родную Псковскую область . Технику отправляют по железной дороге, а личный состав - транспортными бортами.

Продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации и другие подразделения - в частности, ракетчики. Курская бригада, вооруженная оперативно-тактическими комплексами «Искандер», на отлично выполнила все поставленные задачи на полигоне Постоялые дворы. Пусковые и машины обеспечения выдвинулись в направлении базы соединения.

Расчеты «Искандеров» в ходе маневров отработали перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки, замаскировали стартовую позицию, после чего выполнили два десятка электронных пусков по условным целям противника.

Не отстают от коллег и новосибирские ракетчики. В местном соединении РВСН завершились крупные учения с участием трех тысяч военнослужащих. Там на маршруты боевого патрулирования вышли стратегические грунтовые комплексы «Ярс». Крупногабаритная техника уже вернулась в боксы, специалисты приступили к ее обслуживанию.

Действия США и НАТО по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия в Европе способствуют росту военной опасности на континенте. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу , выступая на заседании Совета министров обороны государств-участников Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в столице Таджикистана Душанбе.

По его словам, сейчас в Европе активно модернизируется военная инфраструктура. Кроме того, там растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, воплощается в жизнь американская концепция "четыре по тридцать". Министр подчеркнул, что действия США и НАТО подогревают националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт в Донбассе, в том числе в на границах с Россией.

Он отметил, что в ответ на военную деятельность НАТО, Россия приняла соответствующие меры. В частности, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Кроме того, на западные рубежи, на учения, были переброшены две армии и три соединения ВДВ.

Министр также подчеркнул, что Россия продолжает внимательно отслеживать ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе, которые проходят в рамках учений "Дефендер Юроп". В частности, сейчас в албанский порт Дуррес переброшена 53-я пехотная бригада 29-й дивизии войск национальной гвардии США. Вместе с бригадой в Албанию прибыло 750 единиц военной техники.

Перемещение российских войск происходит без внешнего воздействия, то есть согласно планам армии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что «только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений по любому поводу». Он пояснил, что имеет в виду проведение учений и возвращение военных в пункты постоянной дислокации.

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«Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ», — сказал Шойгу во время заседания Совета министров обороны государств-участников ОДКБ, прошедшего в Душанбе.

Шойгу также заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО в Европе «по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия».

«Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки», — пояснил он.

В то же время, «подогрев националистических настроений на Украине» «провоцирует вооруженный конфликт в Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», отметил глава Минобороны России.

С конца марта страны Запада и Украина все чаще заявляют о стягивании российских войск к границам России, в том числе южным и западным. В Киеве в середине апреля заявляли, что Москва стянула к границам более 100 тыс. солдат.

«Собранные данные позволяют нам признать продолжающуюся подготовку к приближению к украинским границам дополнительных подразделений с континентальной России», — приводит «Интерфакс» слова министра обороны Украины Андрея Тарана.

По его словам, численность войск, «сконцентрированных вдоль украинских границ в этом направлении, достигнет 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных».

Таран подчеркнул, что Украина обеспокоена «вероятной подготовкой регулярных российских войск». Киев полагал, что наращивание сил России у границ для проведения учений может быть использовано для «непредсказуемых, эскалационных действий», которые могут исходить со стороны полуострова.

В то же время, Таран выразил мнение, что Москва может симметрично развертывать войска в ответ на учения Defender Europe, чтобы усилить боеготовность для российских стратегических учений «Запад 2021».

О том, что российские войска стягивают к западным границам, говорил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель . Он называл цифры, аналогичные тем, о которых говорил Таран.

В Кремле отметили, что Россия перемещает войска по своей территории по своему усмотрению — это «не должно никого волновать».

При этом передвижение солдат и техники не угрожает соседним государствам. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что российская угроза — «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы» и получать за это бонусы и преференции.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, обращал внимание, что наращиванию боевых возможностей войск Южного военного округа (ЮВО) способствуют попытки Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.

МИД России ранее отмечали, что перемещение войск России является ответом на действия западных стран, в частности, проведение учений вблизи российских границ. На этот год Украина вместе со странами НАТО запланировала около семи таких мероприятий в Черном море.

Министерство обороны США внимательно следит за продолжающимся отводом российских войск от границы с Украиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби , передаёт радио «Голос Америки» (признано в России СМИ — иностранным агентом).

«Мы видим, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной. Мы будем продолжать очень, очень внимательно следить за этим».

При этом Кирби добавил, что американские официальные лица пока не убеждены, что Россия выполняет своё слово о деэскалации в Крыму и вдоль границы с Украиной.

«Ещё слишком рано говорить и принимать за чистую монету заявления русских о том, что то, что они назвали учениями, теперь закончилось, и они отводят все войска назад».

Конфликт в Донбассе необходимо разрешить в «диалоге, а не на дуэли». Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, его слова приводит ТАСС.

Маас поприветствовал решение России отвести войска от границы с Украиной, но подчеркнул важность следующих шагов. В частности, немецкий министр призвал к «снятию блокады в районах в акватории Черного моря и прекращению нарушений перемирия на Украине».

Ранее Хайко Маас заявил о критическом этапе минского процесса и «нормандского формата» урегулирования конфликта в Донбассе. Дипломат констатировал, что в ближайшее время станет ясно, будут ли Минские соглашения будут полностью реализована или же предстоит иметь дело с замороженным конфликтом.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника возвращаются на места с 23 апреля.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.

Войны в Донбассе с Украиной можно избежать, однако позиция украинских властей по этому вопросу неизвестна, заявил глава МИД России Сергей Лавров

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«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Министр также заявил, что не берется говорить за украинскую сторону, а именно за президента страны Владимира Зеленского

«Я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», — пояснил Лавров.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировали перестрелки. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.