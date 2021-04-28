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США пригрозили санкциями талибам

Деловая газета "Взгляд"
18 минут назад
Если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) попытается помешать афганскому мирному урегулированию, талибы столкнутся с санкциями, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
США пригрозили санкциями талибам
Фото: ReutersReuters
Халилзад сказал, что талибы могут «перейти от повстанческих действий к политическому движению» или «следовать военному перевороту». Во втором случае «им будут противостоять не только США», но и союзники Вашингтона.
«Они столкнутся с изоляцией, региональным сопротивлением, санкциями и международным осуждением», – приводит его слова РИА «Новости».
Как сообщил американский спецпредставитель, Вашингтон «дал понять талибам, что, если они нападут» на американцев «при выводе войск», США «будут решительно защищаться». Халилзад считает заключенное с талибами соглашение лучшей сделкой в сложившихся обстоятельствах. США намерены сохранить свое посольство в Афганистане.
Он призвал Пакистан повлиять на талибов. По его мнению, в Пакистане «понимают, что не только Афганистан, но и их страна столкнется с тяжелыми последствиями в случае разворачивания более широкой гражданской войны».
В воскресенье командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил о начале вывода войск с ряда баз в этой стране. Госдепартамент США распорядился об отъезде из Афганистана американских госслужащих, которые могут работать удаленно, и призвал всех сограждан покинуть страну как можно скорее.
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