Власти Кипра выдали более 3 тысяч "золотых паспортов" в обход закона

Правительство Кипра незаконно выдало родственникам инвесторов около 3500 «золотых паспортов» по программе «Гражданство в обмен на инвестиции». К такому выводу пришла независимая комиссия, которая по поручению президента республики Никоса Анастасиадиса изучает проблемы с «золотыми паспортами».

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Ошибки чиновников

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Члены комиссии выяснили, что правительство неверно истолковало действующее законодательство, сообщило агентство Associated Press.

В результате за 13 лет чуть более половины из 6779 «золотых паспортов» выдали совершеннолетним родственникам инвесторов. При этом парламент Кипра принял закон, который разрешал правительству предоставлять такое гражданство членам семьи, всего за несколько месяцев до отмены программы «золотых паспортов» в 2020 году.

Ещё одно ошибочное толкование законодательство позволило кипрским чиновникам выдавать «паспорта» топ-менеджерам иностранных и местных компаний, которые не инвестировали в экономику Кипра. Члены независимой комиссии подчеркнули, что руководителей фирм нельзя считать инвесторами, поскольку компании, которыми они управляют, им не принадлежат.

Помимо этого, комиссия выявила серьёзные недостатки в процессе обработки заявок на получение «паспортов». Выяснилось, что местное министерство внутренних дел не имело базы данных для надлежащей проверки заявителей, а кипрский Минфин одобрял инвестиции, которые не соответствовали критериям.

Взлёт и падение «золотых паспортов»

Кипр запустил программу «золотых паспортов» в 2007 году, а спустя шесть лет существенно её расширил после финансового кризиса. Программа была привлекательной для иностранных инвесторов, поскольку паспорт Кипра позволял беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу и проживать в разных странах-участницах ЕС. Гражданство предоставляли за инвестиции в размере 2 млн в недвижимость или местную компанию. Претендент на «паспорт» также должен был пожертвовать 200 000 в пользу правительства.