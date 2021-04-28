США назвали условие переговоров с Россией

По его словам, это возможно, если президент России Владимир Путин «решит не проводить эскалацию».
«Он [президент США Джо Байден] также сказал — смотрите, мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от господина Путина», — заявил Блинкен.
Также госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты будут отвечать на агрессивные и безрассудные действия.
13 апреля Джо Байден в ходе телефонных переговоров призвал президента России Владимира Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.