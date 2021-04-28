100 дней – не срок: в США подводят первые итоги пребывания Байдена в Белом доме

Джо Байден подходит к своему первому важному рубежу на посту президента США . В четверг, 29 апреля, исполняется 100 дней с тех пор, как он приступил к работе в Белом доме в качестве главы государства. По наследству от своего предшественника Дональда Трампа ему достался сонм тяжелейших проблем, главной из которых остается пандемия коронавируса. Американцы считают его старт энергичным и в целом успешным, хотя наряду с удачами Байдену сопутствовали и промахи — пару раз он оступился, причем во всех смыслах.

Фото: © REUTERS/Tom Brenner © REUTERS/Tom Brenner

Бельгии. Со дня инаугурации 20 января Байден успел принять больше решений и издать больше указов, чем любой из современных президентов, за исключением Франклина Делано Рузвельта (кстати, именно с него в 1933 году и пошла традиция подводить в это время промежуточные итоги). Байден уже провел большую пресс-конференцию в Белом доме, приурочил к 100 дням выступление перед обеими палатами Конгресса и объявил о своем первом зарубежном визите — в июне он планирует побывать на саммите "семерки" в Великобритании и совещании НАТО

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Байден сумел быстро сформировать свой кабинет, пригласив в него опытных специалистов и добившись утверждения их кандидатур в Сенате. Едва ли кто-то подошел бы на роль министра финансов лучше, чем бывшая глава Федеральной резервной системы (Центробанка) Джанет Йеллен . Даже телеканал Fox News, считающийся прореспубликанским, признал, что "Байден и его команда пришли подготовленными".

Но главное из того, что произошло за три месяца его президентства, — это возвращение к "нормальности" в Белом доме. Той, которой не было во время хаотичного правления Трампа с его постоянными скандалами, чехардой в администрации и Twitter-дипломатией. Теперь Байден обещает, что к 4 июля, когда в США будет отмечаться День независимости, возвращение к "нормальности" начнется и во всей стране — в смысле преодоления последствий пандемии. По его мнению, для подобных обещаний есть основания.

Самое важное достижение

Различные опросы за последние две недели показали, что в среднем 54% американцев одобряют первые шаги Байдена на посту президента. Для сравнения: Трамп к этому моменту пользовался поддержкой лишь 39% соотечественников, Барак Обама — 61%, а Джордж Буш — младший — 55%. При этом, по данным Центра Пью, 72% респондентов высоко отзываются об усилиях нынешней администрации по обеспечению страны вакциной от коронавируса, а 67% положительно оценивают ее "План спасения Америки" на сумму $1,9 трлн, включающий меры стимулирования экономики и помощи населению.

В США от COVID-19 умерли свыше 573 тыс. человек, и Байден обещал, что за первые 100 дней его президентства будут вакцинированы (получат хотя бы первый укол) не менее 100 млн. Этот показатель превзойден вдвое — прививки сделаны уже более чем половине населения, превышающего 330 млн человек. Частно-государственное партнерство Operation Warp Speed (операция "Невероятная скорость") было налажено еще при Трампе, а когда Байден вступил в должность, как раз начался массовый промышленный выпуск вакцины.

Повезло? Возможно. Но, как любит повторять известный в Америке политконсультант Джеймс Карвилл, "чем больше я играю в гольф, тем больше мне везет в этой игре". Байден обладает уникальным политическим опытом (36 лет в Сенате, восемь — на посту вице-президента), и с практической точки зрения это имеет большое значение. Его команде удалось наладить поставку вакцины во все штаты, где теперь наблюдается уже даже ее переизбыток.

Самый серьезный промах

Но и на старуху, как известно, бывает проруха (равно как и на старика). По-английски аналогичная сентенция звучит так: Every man has a fool in his sleeve. В буквальном переводе: "У каждого в рукаве дурак сидит".

У Байдена и раньше были крайне неудачные оговорки, но эта оказалась, что называется, из ряда вон — провокационный вопрос ведущего телекомпании ABC, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, застал Байдена врасплох, и он ответил на него утвердительно. Необдуманные слова, прозвучавшие без каких-либо пояснений и продемонстрировавшие личную неприязнь к российскому лидеру, вызвали не только возмущение в Москве, но и упреки со стороны американских политологов: "Так не делается!"

Показательно, что Белый дом попытался уйти от дальнейшего обсуждения ошибки своего босса, но осадок, как говорится, остался. Все это наложилось на очередной раунд санкций и контрсанкций, вылившихся в отъезд послов "на консультации" в Москву и Вашингтон. Положительный эффект от продления Договора по СНВ (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) в первые дни президентства Байдена оказался смазан, и возможный саммит лидеров двух стран пока вызывает скорее тревогу, чем надежду.

Самый рискованный шаг

Байден отменил многие распоряжения Трампа, вернув США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, а также начав переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном. Но одно из предыдущих решений он, по сути, оставил в силе, лишь отложив его выполнение на полгода. Речь о выводе войск США из Афганистана, где они находятся уже почти 20 лет. По Трампу они должны были бы уйти оттуда к 1 мая, по Байдену это произойдет к 11 сентября, когда будет отмечаться 20-я годовщина террористического нападения на Нью-Йорк и Вашингтон.

Афганские планы Байдена, как до этого планы Трампа, вызвали неоднозначную реакцию американских экспертов, включая военных. "Объявить дату вывода было легко. Гораздо сложнее будет сохранить уже застопорившийся мирный процесс в условиях, когда движение "Талибан" (запрещено в РФ) чувствует себя сильным как никогда раньше", — отметил в интервью журналу Foreign Policy Майкл Кугелман, сотрудник вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.

Полный вывод войск США из Афганистана, где сохраняется присутствие террористических группировок, может осложнить положение в области безопасности в Южной и Центральной Азии и потребовать расширения российской военной помощи Туркмении и Таджикистану.

Самая большая интрига

Во время прошлогодней избирательной кампании Байден как-то признался, что "смотрит на себя как на переходного кандидата". В его словах увидели не только намек на корректировку курса Демократической партии , но и указание на собственный возраст. Байдену сейчас 78 лет — на шесть месяцев больше, чем было Рональду Рейгану , когда тот покидал Белый дом после двух сроков правления. Еще до выборов пошли разговоры о том, что в случае победы он не будет вновь баллотироваться и через четыре года лидером партии станет вице-президент Камала Харрис.

Демократический активист и профессиональный врач Джон Маа всерьез опасается, что "из-за постоянного напряжения" Байден и до конца первого срока не дотянет. "Боюсь, что по состоянию здоровья он не сможет проработать до 2024 года", — сказал Маа журналу The Atlantic. Поэтому и было столько шума, когда в марте Байден оступился и упал на колено, поднимаясь по трапу самолета. А спустя неделю он провел в Белом доме свою первую большую пресс-конференцию, на которой заявил, что рассчитывает пойти на второй срок в 2024-м.

"Если вы посмотрите на историю жизни этого президента, то поймете, что ему лучше других должно быть известно, насколько сложно планировать свою жизнь вперед", — резюмировал американский историк Майкл Бешлос, побывавший недавно на встрече с Байденом в Белом доме.

Самый сложный вызов

"Байден стремится по-новому установить баланс между американскими интересами и принципами, между внутренними делами и вовлеченностью в решение глобальных проблем", — написал Foreign Policy. Первые 100 дней еще не дают ответа на вопрос, каким будет весь оставшийся срок его президентства. Он старается выполнять предвыборные обещания, но уже заслужил упреки за то, что пока недостаточно сделал для иммиграционной реформы.

Однако его главная проблема в том, что нация по-прежнему остается расколотой. И хотя половина республиканцев поддерживает усилия Байдена по борьбе с пандемией, объединить страну пока не удается. В Конгрессе, где преимущество демократов выглядит весьма шатким, их ключевые инициативы проходят с великим трудом. И те 74,2 млн американцев, которые 3 ноября голосовали за Трампа, вполне могут помочь Республиканской партии отвоевать большинство в Сенате, а то и в палате представителей на промежуточных выборах в 2022 году.